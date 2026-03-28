岩田剛典から吉野北人へバトンタッチ！TOKYO FM『サステナ＊デイズ』新パーソナリティが決定

TOKYO FMで毎週土曜8時から放送中の『サステナ＊デイズ supported by クレシア』。

このたび、4月4日の放送からTHE RAMPAGEの吉野北人がパーソナリティを担当することが決定。3月28日の放送では、これまでパーソナリティを務めた三代目 J SOUL BROTHERS岩田剛典とのバトンタッチが行われた。

■「ちょうどラジオをやってみたいと思ってたときだったんです」（吉野北人）

『サステナ＊デイズ supported by クレシア』は、“子どものあした、大人のきょう”をテーマに、未来に向けて“夢のあるバトン”となるSDGsアクションやエンタテイメントを紹介するプログラム。

3月28日の放送で、岩田剛典から吉野北人にパーソナリティが交替することが発表され、岩田からは吉野へ、俳優業、グループ活動とソロ活動についてのアドバイスも。

そして、番組への意気込みを聞かれた吉野は「ちょうどラジオをやってみたいと思ってたときだったんです。コミュニケーション能力や、語彙力をもっと身につけたいなって思ったのでラジオはとてもうれしいタイミングでした。ゲストも呼んでいきたいです。何より岩（がん）さんの後任なんで、しっかり務めたいですし、皆さんに喜んでいただける楽しいラジオ番組にしていきたいです」とコメント。

岩田からは「（吉野は）朝にピッタリ！（ゲストを呼ぶことについて）僕も初めましての方に来ていただいて、すごく緊張するけど、めちゃくちゃいいと思う」とエールが送られた。

■番組情報

TOKYO FM『吉野北人 サステナ＊デイズ supported by クレシア』

毎週土曜 8:00～8:25

※パーソナリティ変更は4月4日から

パーソナリティ： 吉野北人

■関連リンク

『吉野北人 サステナ＊デイズ supported by クレシア』番組サイト

https://www.tfm.co.jp/sustainadays/