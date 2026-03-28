引退競走馬のセカンドキャリア創出を目的とした馬術競技会「サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア」が、4月29日、30日の2日間、滋賀県大津市のラクエドラゴンホースパークで開催される。

本イベントは、競走生活を終えたサラブレッドが馬術競技馬として新たな活躍の場を得ることを目的とした取り組み。馬場馬術、障害馬術の2種目を通じて、競走馬の特性を生かした新たな可能性を発信する。

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豪華ジョッキーが参加

当日は著名騎手や調教師が登壇するトークショーも実施され、29日は福永祐一調教師と川田将雅騎手、30日は武豊騎手が出演する。あわせて『ウマ娘 プリティーダービー』キャストも登壇し、29日に佐藤榛夏（シーザリオ役）、30日に嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、さらに両日には亜咲花（エスポワールシチー役）、紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）が出演予定。

競技会では川田将雅騎手、岩田望来騎手、今村聖奈騎手らの参加も予定されており、現役騎手が馬術競技に挑む機会としても注目を集める。

なお、入場は無料だが、駐車場やシャトルバス、ステージ優先入場チケットは抽選制で、申込受付は4月5日までとなっている。引退競走馬の新たな活躍の場を提示する取り組みとして、競馬と馬術をつなぐイベントとなりそうだ。