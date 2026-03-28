3月末で使えないETCカードに注意

NEXCO東日本は、2026年3月末に有効期限を迎えるETCカードへの注意を呼びかけています。

有料道路の料金所を円滑に通過できるETCは、多くの車両に普及しています。

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しかし、日常的に使用しているETCカードに有効期限があることは見落とされがちです。

現在、2026年3月末で期限を迎えるカードが多数存在してされ、4月以降は利用できなくなります。

NEXCO東日本（新潟）は、2026（令和8）年3月末に有効期限を迎えるETCコーポレートカードおよびETCクレジットカードが多数存在しているとして、公式SNSを通じて利用者へ注意を呼びかけています。

ETCカードにはクレジットカードと同様に有効期限が設定されており、期限が切れたカードを車載器に挿入しても、料金所のETCレーンを通過することはできません。

現在使用しているカードの券面には有効期限が記載されています。ETCクレジットカードの場合、「MONTH／YEAR 有効期限 03/26」のように月と年が印字されており、この表記があるカードは2026年4月1日以降は利用不可となります。

また、ETCコーポレートカードの場合は右下に「交換期限 26年03月」と記載されており、同様に4月以降は使用できません。

特に留意すべき点は、期限切れのカードを車載器に挿入した場合でも、車載器そのものがカードを正常に認証したと誤った反応を示す機種が存在することです。

そのため、車載器の音声案内やランプの表示に依存するのではなく、走行前に運転者自身がカード券面の有効期限を直接目視で確認することが不可欠です。

カードの有効期限確認と並んで、日常的な取り扱いにも注意が求められます。

頻繁に見受けられるのが、車載器にカードを挿入したまま車両から離れる行為です。

カードのICチップはデリケートな精密機器であり、長期間挿入したままにすると端子部分に汚れが蓄積したり、静電気や振動による接触不良が発生する原因となります。

このような状態に陥ると、料金所での通信時にエラーが生じ、開閉バーが開かずに後続車との追突事故を引き起こす危険性があります。

またカードを車載器に挿入したままの状態で、万が一盗難に遭い第三者に不正利用された場合、車内にカードを放置していた事実が会員の重大な過失とみなされ、クレジットカード会社の盗難補償が適用されないケースも。車両を離れる際は、必ずカードを抜き取って携行することが基本です。