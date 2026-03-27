きょうの山形県内は午後から次第に青空が広がりました。

【写真を見る】色鮮やかな紅梅と白梅 湯田川温泉梅林公園の梅が見ごろ（山形・鶴岡市）

梅の名所、鶴岡市の湯田川温泉梅林公園の梅が見ごろを迎えています。

梅の名所として知られる鶴岡市の湯田川温泉梅林公園です。色鮮やかな紅梅と白梅が今見ごろを迎えています。

およそ３００本の梅の木が植えられていて、例年通り、今月初めごろから咲き始めたということです。

午前中は雲の多い天気でしたが、園内には華やかな梅の香りが広がり、散歩をする人の姿も多く見られました。

■見に来た人は

見に来た人「出産もあったので初めてこうやって見ることができて良かった。東京から来たばかりで山形の自然を（子供に）見せることができて、東京では見られない景色を見させることができた」

見に来た人「今年はちょっと早めに来ようと思って。後ろの緑と向こうの山の残雪と梅のピンクと白のコントラストが本当に最高で綺麗。ゆったりとして日常のワタワタしているものを忘れられて、やっぱり梅はすごくいい」

湯田川温泉梅林公園ではあすとあさって、梅まつりが開かれます。

湯田川温泉の各旅館で特別な弁当が販売されるほか、日曜は、湯田川温泉神楽の上演も行われます。