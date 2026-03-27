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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月27日は、45W高出力なのに超コンパクト設計、1台でiPhoneとApple Watchを同時充電できる、TORRAS（トラス）の急速充電器「FlashEye For Apple Watch 2in1 45W」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

TORRAS FlashEye For Apple Watch 充電器 2in1 45W 急速充電器 タイプc【USB PD/PSE技術基準適合】アップルウォッチ/iPhone/iPad/Android MacBook Air その他各種機器対応 (スペースグレー) 8,999円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

Apple Watchもお手の物、2in1とコードレス設計で充電環境を整理してくれる「FlashEye For Apple Watch 2in1 45W」が31％オフに！

1台でiPhoneとApple Watchを同時充電できる2in1システムで、最大45Wの高出力を実現したTORRAS（トラス）の急速充電器「FlashEye For Apple Watch 2in1 45W」が、現在、Amazonにて31％オフで購入可能です！

iPhoneとApple Watchを1台で同時充電できる2in1仕様。 Apple Watchは5W出力のコードレス充電に対応し、わずか30分で約42％まで回復。特許取得の45°設計により、装着時の視認性と安定性を両立しています。

磁力は4N相当と純正レベルで、置くだけで確実に固定。ミニマル志向が強いAppleユーザーにとって、持っておくと安心できるアイテムですよ。

45W高出力なのに超コンパクト設計、いつでも持ち歩ける充電ベースになりますよ

単ポート最大45W出力に対応し、スマートフォンだけでなくiPadやMacBook AirなどのUSB-Cデバイスも急速充電可能。TORRAS独自のスマートチップにより、接続機器を瞬時に識別し、最適電力を自動制御します。

2in1充電器として最小レベルのコンパクト設計を実現しており、出張や旅行にも最適。Apple Watch（Series 8〜11 / Ultra / SE）をはじめ、iPhone全シリーズ、AirPods Pro（第3世代）、各種USB-C機器に幅広く充電対応します。

TORRAS FlashEye For Apple Watch 充電器 2in1 45W 急速充電器 タイプc【USB PD/PSE技術基準適合】アップルウォッチ/iPhone/iPad/Android MacBook Air その他各種機器対応 (スペースグレー) 8,999円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年3月27日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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