本格的な春の訪れを前に仙北市角館町の桧木内川堤でサクラのせん定作業が進められています。



全国各地から多くの花見客が訪れる「角館の桜まつり」は今年は来月、4月15日に始まる予定です。



県内有数のサクラの名所、仙北市角館町の桧木内川堤です。



約2キロに渡って400本ほどのソメイヨシノが並びます。



芽吹きの春に向けて枝のせん定作業が進められています。



せん定は、つぼみへの日当たりを良くしきれいな花を咲かせるためだけではなく、弱った枝を切り落とすことで木の寿命を延ばすことにもつながる大切な作業です。





仙北市の職員で樹木医の板橋朋洋さんが枝の広がり具合などを見極めながら、慎重に作業を進めていました。仙北市の樹木医 板橋朋洋さん「ここのサクラ並木のサクラは90年を超えるような老木になってきてますので」「倒木の危険性もありますし、そういった古い幹枝はどんどん切り詰めていって、新しい若い枝を育てる、若い枝に光を当てるっていうふうに工夫してやっています」「ただのサクラじゃなくて歴史や文化を感じられるような、そういったサクラの花を咲かせたいと思いますしそれをぜひみなさんに見ていただきたいなと思います」全国から多くの花見客が訪れる「角館の桜まつり」は、4月15日から5月5日まで開催される予定です。※27日午後5時10分からのABS news every.でお伝えします