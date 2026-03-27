楽しんご 新幹線の良さに気づく

タレントの楽しんごさんは2026年3月25日、公式Xで、福岡に行く際は飛行機ではなく新幹線の方がよいと持論を語りました。

【画像】「これなにタワー」ポーズをとる楽しんご

楽しんごさんは公式Xで「飛行機派だった自分に言いたい。福岡行くの、もう新幹線でいい」とコメント。その理由として「羽田までの移動、保安検査、待ち時間…あの一連の“見えないロス”全部カットできるのデカすぎる。ドアtoドアで考えたら、むしろ早いまである」と持論を展開しました。

さらに、グリーン車で行った場合はより快適であるとして「グリーン車なんてほぼ無人で、静かすぎて別世界。酒飲んで、そのまま寝て、起きたら目的地。Wi-Fiある、充電できる、席広い。もう“移動”じゃなくて“自分の部屋”」と話し、「これマジで大事なんだけど、移動時間が『消耗』じゃなくて『生産性』に変わる」と説明しました。

ちなみに、東京駅から新幹線に乗った場合、東京駅―博多駅間は約5時間です。飛行機は羽田空港―福岡空港まで約2時間とされていますが、搭乗手続きなどを含めると、実際には1時間半程度しか差がないという話もあります。

楽しんごさんは「飛行機のスピードより、新幹線の“快適さと自由度”の方が、人生の質上がるって気づいた」と明かしています。

この投稿には、「国内の飛行機移動は北海道沖縄以外『飛んでたのしい』以外にメリットはないよな」「落ち着いて何かに使える時間の総量は、新幹線が圧倒的に上ですよね」「ケージ入れたらワンコも同じ車輌OK座る時間が長くて腰が辛くなるけれど」といった賛同の声がある一方で、「飛行機の方が安いんです。。貧乏人は新幹線より飛行機」「平日昼ならLCCが圧倒的に安いのでやっぱ飛行機かなぁ」と、交通費を考えると飛行機を選ぶという意見もありました。