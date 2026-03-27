ebookjapan、寄付で30％OFFクーポン配布　熊本復興支援施策を実施

電子書籍販売サービス「ebookjapan」がLINEヤフー株式会社が運営する「Yahoo!ネット募金」と共同で「熊本復興支援・防災支援への寄付で30％OFFクーポンがもらえる」施策を3月25日（水）から実施する。

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「ebookjapan」は日本最大級のインターネット募金サービス「Yahoo!ネット募金」と共同で、熊本地震から10年を迎えるにあたり「熊本の復興を想い、未来の防災につなげる」ことを目的とし、「熊本復興支援・防災支援への寄付で30％OFFクーポンがもらえる」施策を実施。

本キャンペーンではYahoo! JAPAN IDでログインの上、寄付対象期間中に「Yahoo!ネット募金」に掲載の対象プロジェクトへ1回につき500円以上寄付すると「Yahoo!ネット募金」のメルマガ登録をした先着1,500名へ、後日「ebookjapan」で利用できる30％OFFクーポンをメールで送られる（※値引き上限200円）。

寄付対象期間は2026年3月25日（水）12:00 から2026年4月19日（日）23:59まで、クーポン利用期間は2026年4月27日（月）00:00から2026年5月31日（日）23:59までとなっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）