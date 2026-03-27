ÊÝ¸±¸«Ä¾¤·ËÜÊÞ¥°¥ëー¥×¼ÒÄ¹ ¥°¥ëー¥×CEO¡¦±±°æÊþµ®¤¬¸ì¤ë¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Î〝¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー〟¤Ø¡×
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë〝¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー〟¤Ø¨¡¡£¤³¤ì¤¬1999Ç¯¤ËÊ£¿ô¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÎÁ°¿È²ñ¼Ò·²¤¬ÁÏ¶È¤·¡¢2007Ç¯¤ËÅ¹ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ØÊÝ¸±¸«Ä¾¤·ËÜÊÞ¡Ù¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤¿Åö¼Ò¤ÎÌÜ»Ø¤¹º£¸å¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÝ¸±¸«Ä¾¤·ËÜÊÞ¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó350Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÅ¹¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÊÝ¸±ÁêÃÌÁë¸ý¤È¤·¤ÆÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¤äÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ê¤É¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Çã¤¤Êª¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ä»Å»öµ¢¤ê¤Ê¤É¡¢Ê¿Æü¡¦µÙÆü¤òÌä¤ï¤º¤¤¤Ä¤Ç¤âÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¤äÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·ëº§¡¦½Ð»º¡¦Âà¿¦¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤ÊÊÝ¾ã¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤¿ÊÝ¾ã¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢40¼Ò°Ê¾å¤ÎÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦Åö¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä·Ð¸³¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÅ¬¤ÊÊÝ¾ãÆâÍÆ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅö¼Ò¤ò´Þ¤á¤¿ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ï¤¤¤Þ¡¢¼«¤é¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹É¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¼ê¿ôÎÁ¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆÃÄê¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ËÊÐ½Å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤â¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Î¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿·Ð±Ä¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏÌó2000¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢¤ªµÒÍÍËÜ°Ì¤Î¶ÈÌ³±¿±Ä¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¤ä¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿®Íê²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·òÁ´¤Ê±¿±Ä¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Åö¼Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ÎÌò³ä¤Ïº£¸å¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆÃ¤ËÅö¼Ò¤ÏÅ¹ÊÞ¡Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÖÀª¤Î²¼¡¢400ÀÊ¤Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤ò±¿±Ä¤·¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±Èæ³Ó¥µ¥¤¥È¤äÂ»³²ÊÝ¸±Èæ³Ó¥µ¥¤¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Web¤âÅ¸³«¡£¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡¦Web¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢À¸³è¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢30～40Âå¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÎÍèÅ¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢20Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇWeb¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ïº£¤Ç¤âÅÅÏÃ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Â¿À¤Âå¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¤ÏÈ÷¤¨¤Î¤¢¤êÊý¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ä¿·NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ä²ð¸î»ÜÀß¤ÎÁêÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤âÍí¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹¹¤Ë¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÊÝ¸±¤Ç¥«¥Ðー¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÌ¤ÉÂ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤äÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÁ÷¤êÊý¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³èÉÔ°Â¤ÎÊ§¿¡¤È¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¼Ò¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤è¤í¤ºÁêÃÌ¤Î¾ì¡×¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢¾¦Çä¤ò±Ä¤à²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢·ÐºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤ª¶â¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»Å»ö¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¶ä¹Ô¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢IT¤ä¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡¢¾Ú·ô¡¢ÄÌ¿®¤È¤¤¤Ã¤¿³ÆÎÎ°è¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡Ö¸ÜµÒÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ëÅÀ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð»ö¶È¤Ï·è¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªµÒÍÍ¤¬¿ÍÀ¸¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ä©Àï¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯¤ò¤É¤¦Àê¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Û¡¡Åú¤¨¤ë¿Í¡¡¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×CEO¡¦À¶ÌÀÍ´»Ò
¡¡ÊÝ¸±¸«Ä¾¤·ËÜÊÞ¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó350Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÅ¹¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÊÝ¸±ÁêÃÌÁë¸ý¤È¤·¤ÆÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¤äÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ê¤É¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Çã¤¤Êª¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ä»Å»öµ¢¤ê¤Ê¤É¡¢Ê¿Æü¡¦µÙÆü¤òÌä¤ï¤º¤¤¤Ä¤Ç¤âÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¤äÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·ëº§¡¦½Ð»º¡¦Âà¿¦¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤ÊÊÝ¾ã¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤¿ÊÝ¾ã¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢40¼Ò°Ê¾å¤ÎÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦Åö¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä·Ð¸³¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÅ¬¤ÊÊÝ¾ãÆâÍÆ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅö¼Ò¤ò´Þ¤á¤¿ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ï¤¤¤Þ¡¢¼«¤é¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹É¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¼ê¿ôÎÁ¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆÃÄê¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ËÊÐ½Å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤â¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Î¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿·Ð±Ä¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏÌó2000¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢¤ªµÒÍÍËÜ°Ì¤Î¶ÈÌ³±¿±Ä¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¤ä¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿®Íê²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·òÁ´¤Ê±¿±Ä¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Åö¼Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ÎÌò³ä¤Ïº£¸å¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆÃ¤ËÅö¼Ò¤ÏÅ¹ÊÞ¡Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÖÀª¤Î²¼¡¢400ÀÊ¤Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤ò±¿±Ä¤·¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±Èæ³Ó¥µ¥¤¥È¤äÂ»³²ÊÝ¸±Èæ³Ó¥µ¥¤¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Web¤âÅ¸³«¡£¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡¦Web¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢À¸³è¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢30～40Âå¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÎÍèÅ¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢20Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇWeb¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ïº£¤Ç¤âÅÅÏÃ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Â¿À¤Âå¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¤ÏÈ÷¤¨¤Î¤¢¤êÊý¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ä¿·NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ä²ð¸î»ÜÀß¤ÎÁêÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤âÍí¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹¹¤Ë¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÊÝ¸±¤Ç¥«¥Ðー¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÌ¤ÉÂ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤äÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÁ÷¤êÊý¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³èÉÔ°Â¤ÎÊ§¿¡¤È¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¼Ò¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤è¤í¤ºÁêÃÌ¤Î¾ì¡×¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢¾¦Çä¤ò±Ä¤à²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢·ÐºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤ª¶â¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»Å»ö¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¶ä¹Ô¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢IT¤ä¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡¢¾Ú·ô¡¢ÄÌ¿®¤È¤¤¤Ã¤¿³ÆÎÎ°è¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡Ö¸ÜµÒÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ëÅÀ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð»ö¶È¤Ï·è¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªµÒÍÍ¤¬¿ÍÀ¸¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ä©Àï¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯¤ò¤É¤¦Àê¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Û¡¡Åú¤¨¤ë¿Í¡¡¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×CEO¡¦À¶ÌÀÍ´»Ò