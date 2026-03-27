●穏やかな晴天が今週末にかけて続く

●今週末にかけて最高気温20度超…春爛漫

●暖かさでサクラ開花は一気に加速 今週末でも見ごたえ十分の所も

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





大陸方面では前線や気圧の谷の雲がやや大きくまとまっていましたが、その北側にある高気圧のパワーが強いことで、雲は県内より南…南西諸島付近から日本の南へと進みつつあります。





このあとも、雲は北に上がってくることはなく、きょう27日(金)～今週末にかけても、日ざし十分の空模様が続く見込み。また、朝は少々冷え込んでも、日中の気温は20度超え…と、春爛漫の暖かさも続きそうです。





今、県内のサクラは全体的には咲き始めの段階で、早い所で2～3分咲きくらいの所が多くなっています。満開を迎えるのは来週になる所が多いのですが、目先、かなり暖かいこともあって、今週末でも早い所では5～6分咲きくらい、と、十分見ごたえのあるサクラが楽しめる所も多くなりそうです。

なお、満開のサクラが長持ちせず、4月2週目…子供たちの入学式の頃は少し散り始める所もあるかも、という雰囲気も出てきましたので、あまりのんびり待ち構えず、楽しめる時に楽しんでおくのが、おすすめです。





きょうの県内は、引き続き安定した晴天。ほとんど雲のない快晴の時間も多い見込みです。風や海上の波も落ち着いた状態が続くでしょう。





そして日ざしとともに気温がハイペースで上がっていき、県内はあちらこちらで最高気温20度以上となる見込み。山口市内は22度ときのうよりさらに上がって今年一番の暖かさとなるでしょう。





あす28日(土)もよく晴れる見込み。日曜日も日中は晴天。雲が増えるのは夕方以降で、土日とも日中の気温は20度超える、春爛漫の陽気が続く週末となるでしょう。来週初めは低気圧や前線の通過で天気がぐずつきますが、気温は高めで比較的暖かい雨に。来週に向けてサクラはペースを落とさず、順調に満開に向かっていきそうです。





サクラのシーズンはヒノキ花粉の飛散ピーク。きょうは暖かさ増すにつれ「極端に多い」飛散となる所も出てくる見通しです。入念な対策を心がけていきましょう。





県内のサクラの開花状況は、今は全体的に咲き始めから早い所で2～3分咲き、というところですが、暖かい日々が続くことで、これから急速に花の数が増えていきそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

