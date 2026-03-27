阪神大賞典のレース直後のヒーローインタビューを見た人から、「わざとトボけたんですか」と聞かれましたが、決してそうではありません。ボク自身の40年連続重賞勝利の記録は長い1年の間にいつかはつながるものだろうと気楽に構えていましたし、阪神大賞典9勝目という記録についても、京都大賞典の9勝に並んだものですからね。いつもネタに使わせてもらっている伊丹Ｓ(以前は伊丹特別)の10勝には届いていませんし、天皇賞だって春と秋を合わせれば・・と、これ以上書くと自慢になってしまうのでやめますが、長くやっていると色んな記録が出てくるものなんです。

それでも、皆さんが気にされていた40年連続をいい勝ち方で達成できたのはうれしいことでした。天皇賞はさらに強いメンバーが揃うだけにまったく楽観はできませんが、アドマイヤテラ自身が思った以上にパワーアップしていましたし、それでいて乗りやすさは変わっていなかったのが心強いところです。

【阪神大賞典】武豊「（次の目標は？）最終レースです（笑）」アドマイヤテラで前人未到の40年連続重賞V

高松宮記念はジューンブレア

今週末は土曜が阪神、日曜が中京での騎乗です。土曜のメーンは毎日杯で、前走未勝利の立場で1勝クラスの特別を勝ったカフジエメンタールが相棒。勝てば皐月賞への道筋が見えてくるわけで、張り切らないわけにはまいりません。混戦のクラシックに加わりたいところです。

日曜の中京は高松宮記念。ボクのジューンブレアは伏兵的な存在ですが、昨秋のスプリンターズＳぐらいの走りができたら楽しみはあるはずです。ご声援をよろしくお願いします。