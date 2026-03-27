【高松宮記念】サトノレーヴは530kg…出走馬調教後の馬体重
3月29日（日）に行われる第56回高松宮記念（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。
インビンシブルパパ
馬体重：528
前走馬体重：514
3月25日に美浦で計量
伊藤大士・美浦
ウインカーネリアン
馬体重：523
前走馬体重：513
3月25日に美浦で計量
鹿戸雄一・美浦
エーティーマクフィ
馬体重：490
前走馬体重：482
3月25日に栗東で計量
武英智・栗東
サトノレーヴ
馬体重：530
前走馬体重：532
3月25日に美浦で計量
堀宣行・美浦
ジューンブレア
馬体重：488
前走馬体重：488
3月26日に栗東で計量
武英智・栗東
ダノンマッキンリー
馬体重：478
前走馬体重：472
3月26日に栗東で計量
藤原英昭・栗東
ナムラクレア
馬体重：490
前走馬体重：484
3月26日に栗東で計量
長谷川浩大・栗東
パンジャタワー
馬体重：496
前走馬体重：海外
3月26日に栗東で計量
橋口慎介・栗東
ビッグシーザー
馬体重：520
前走馬体重：520
3月25日に栗東で計量
杉山晴紀・栗東
【高松宮記念】サトノレーヴがG1初制覇…ナムラクレアはまたしても2着春のG1開幕戦
ピューロマジック
馬体重：480
前走馬体重：458
3月25日に栗東で計量
安田翔伍・栗東
フィオライア
馬体重：468
前走馬体重：468
3月26日に栗東で計量
柴田卓・栗東
ペアポルックス
馬体重：496
前走馬体重：474
3月25日に栗東で計量
梅田智之・栗東
ママコチャ
馬体重：502
前走馬体重：494
3月26日に栗東で計量
池江泰寿・栗東
ヤマニンアルリフラ
馬体重：500
前走馬体重：502
3月25日に栗東で計量
斉藤崇史・栗東
ヨシノイースター
馬体重：500
前走馬体重：486
3月26日に栗東で計量
中尾秀正・栗東
ララマセラシオン
馬体重：534
前走馬体重：526
3月26日に美浦で計量
大竹正博・美浦
レイピア
馬体重：532
前走馬体重：510
3月26日に栗東で計量
中竹和也・栗東
レッドモンレーヴ
馬体重：514
前走馬体重：518
3月25日に美浦で計量
蛯名正義・美浦