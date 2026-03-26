安藤ハザマ、ダム堤体コンクリートの打設を遠隔で自動化するシステムを開発
安藤ハザマは、ダム堤体コンクリートの打設作業を遠隔・自動化するシステム「RABV(ラ・ビブ、Remote Automated Backhoe with Vibrator)」を開発し、実証実験を行った。
RABV搭載バイバック
同システムは、建設業の高齢化や労働力不足に対応するため、熟練の技術を要する油圧ショベル型バイブレータの省人化・省力化を目指すことを目的に開発した。「遠隔操作」「自動走行」「自動締固め」の3つのプログラムで構成されており、専用端末を通じて操作操作できる。
自動走行機能では、打設箇所の計画に沿ってバイバックを自動走行させる機能を備えている。自動締固め機能では、LiDARを用いてコンクリートの形状をリアルタイムで認識。これにより、バイブレータの差し込み位置や、コンクリート表面の高さに応じた引き抜き判断を自動で行うことができる。
自動走行・自動締固めイメージ
ダムコンクリートの模擬材を用いた実験では、各機能が有効に作動し、適切な締固めが実施できることを確認した。
今後はさらなる実証実験を重ね、自動施工における安全ルールへの適合を進めることで、自社のダム施工現場への本格適用を予定している。
RABV搭載バイバック
同システムは、建設業の高齢化や労働力不足に対応するため、熟練の技術を要する油圧ショベル型バイブレータの省人化・省力化を目指すことを目的に開発した。「遠隔操作」「自動走行」「自動締固め」の3つのプログラムで構成されており、専用端末を通じて操作操作できる。
自動走行・自動締固めイメージ
ダムコンクリートの模擬材を用いた実験では、各機能が有効に作動し、適切な締固めが実施できることを確認した。
今後はさらなる実証実験を重ね、自動施工における安全ルールへの適合を進めることで、自社のダム施工現場への本格適用を予定している。