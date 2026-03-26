

杉野遥亮

杉野遥亮が26日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント』に出席した。

新発売されたBurberry Beauty「HER コレクション」の新たな⾹り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」を記念した主要都市を巡るポップアップイベント。桜色のラッピングを施し、東京会場ではフレグランスに加え、日本では限られた店舗でのみ展開されている人気のメイクアップコレクションも一部ラインアップする。

「BURBERRY HER PARFUM」を身にまとった杉野。「自分が想像していたよりも軽やかさを感じて、ずっと嗅いでいたくなる香りだなって思います。人前に出る仕事をしているので、そういう機会に香水をつけたいなと思っています」

自身にとって香水とは？という問いには「自分を守ってもらっている感覚が強いです。いま坊主になって髪型でごまかせないし、メイクもしないので、香水が香ってくることで安心したり、相手にいい印象を与えたり、自分を守ってくれる存在かなって思います」と語った。