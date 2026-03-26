◇第98回選抜高校野球大会第8日 2回戦 山梨学院 3―1 大垣日大（2026年3月26日 甲子園）

山梨学院が大垣日大（岐阜）に3―1で逆転勝ちし、2年ぶりにベスト8入りした。

長崎日大との1回戦で本塁打を放ちながら、一塁守備で左手首を痛め「左橈骨（とうこつ）遠位端骨折」と診断された今秋ドラフト候補右腕の主将・菰田陽生（こもだ・はるき、3年）は包帯を巻いてベンチ入り。試合前ノックではボールボーイ、試合中は伝令を務めるなどチームを引っ張った。

1回戦に続いて先発した左腕の渡部瑛太（2年）は初回、先制ソロを被弾。しかし、その後は直球とスライダーのコンビネーションがさえ、8回まで1安打しか許さなかった。5回1死一、二塁の場面では伝令の菰田から指示を受けて後続を抑えた。

打線は相手先発左腕・谷之口翔琉（3年）のカーブに苦しみ、走塁死や盗塁死で好機をつぶすなど5回まで無得点。6回も無死一、三塁から一塁走者が二盗に失敗したが、3番・金子舜（2年）のが中前適時打で同点に追いついた。

7回には2安打と四球で1死満塁として谷之口をマウンドから引きずり降ろし、2死後に1番・石井陽昇（3年）が2番手・太田光洋（3年）の初球スライダーを中前へ2点適時打を放って3―1と勝ち越した。

渡部は9回1死から二塁打を打たれ、初回に本塁打を浴びた3番・竹島黎乃（2年）をカウント2ストライクと追い込んだ場面で2番手左腕の木田倫太朗（3年）が登板。竹島を見逃し三振に仕留めるなど2人を打ち取って締めくくった。