もう中学生「有吉の壁」生放送で結婚発表 お相手の名前明かす
【モデルプレス＝2026/03/25】お笑いタレントのもう中学生（43）が3月25日、日本テレビ系「有吉の壁」生放送2時間SP（よる7時〜）に出演。結婚を発表した。
【写真】43歳人気芸人、土砂降りの遊園地で結婚発表
この日は、埼玉県にあるアミューズメント施設・西武園ゆうえんちから2時間の生放送を実施。あいにくの雨の中、三四郎やシソンヌ、タイムマシーン3号など人気芸人が集結し、ネタを披露した。
もう中学生は「発表団」として、お決まりの段ボールネタで「私、もう中学生、43歳になりました！」「厄年が明けました！」と報告。その後、「もう1つ大切な報告があります」とし、「結婚しました！」と発表した。MCを務める有吉弘行らは「本当に？」と驚きの反応を見せつつ、祝福の言葉を送った。
その後、とにかく明るい安村が「内緒で（お相手を）連れてきました！」と連れてきた女性のもとにもう中学生が向かうと、セットから火花が。女性はもう中学生の妻ではなく、もう中学生は「エリさんじゃない！エリさんと結婚しました」「エリさんに似てます」などと話し、お相手の名前を“エリさん”と明かした。
なお、1月7日の放送ではインポッシブルのえいじが、ネタ中に結婚を発表していた。（modelpress編集部）
もう中学生は1983年2月14日生まれ、長野県出身。2001年にNSC東京校に7期生として入学した。段ボールなどを用いた自作の大道具を使用した1人コントで人気を博している。
情報：日本テレビ
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◆もう中学生「有吉の壁」生放送で結婚発表
この日は、埼玉県にあるアミューズメント施設・西武園ゆうえんちから2時間の生放送を実施。あいにくの雨の中、三四郎やシソンヌ、タイムマシーン3号など人気芸人が集結し、ネタを披露した。
その後、とにかく明るい安村が「内緒で（お相手を）連れてきました！」と連れてきた女性のもとにもう中学生が向かうと、セットから火花が。女性はもう中学生の妻ではなく、もう中学生は「エリさんじゃない！エリさんと結婚しました」「エリさんに似てます」などと話し、お相手の名前を“エリさん”と明かした。
なお、1月7日の放送ではインポッシブルのえいじが、ネタ中に結婚を発表していた。（modelpress編集部）
◆もう中学生プロフィール
もう中学生は1983年2月14日生まれ、長野県出身。2001年にNSC東京校に7期生として入学した。段ボールなどを用いた自作の大道具を使用した1人コントで人気を博している。
情報：日本テレビ
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