ABEMA『30時間限界突破フェス』で愛のハイエナ特別編生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は４月11日（土）に開局10周年。それを記念し、４月11日（土）午後３時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。番組内の企画にて『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』、さらに『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』を生放送することを決定した。
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、３チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、お笑いコンビ・ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演する「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編として、『あつまれ ハイエナの森』を生放送。本企画では、ネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など、放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演。ニューヨークとさらば青春の光がネットニュースを賑わせそうなトークを徹底的に引き出していく。ゲストは今後順次発表予定。
また『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』では、俳優の山本裕典が生放送中に30時間のマラソンに挑戦。『愛のハイエナ』の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で大きな注目を集めてきた山本が、30時間という長時間の“限界突破マラソン”に挑みながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す。マラソンには、山本の“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）のほか、番組で人気のホストらも応援に駆けつける予定。
本企画の実施決定にあたり山本は、「とんでもない企画を持ってこられました（笑）。今、着々とマラソンの練習を頑張ってます。どういう形になるか分からないですけど、一人でも多くの人を勇気づけられるような、そんな姿を皆さんに届けられたらなと思っております」と意気込みを寄せている。また、マラソンの実施決定を聞いたさらば青春の光・森田は驚きの表情を見せながら、山本に対して「絶対にタバコは吸わしてあげて！」とエール。
『愛のハイエナ』が贈る『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』、そして山本裕典が限界に挑む『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』は無料で楽しむことが可能。
（C）AbemaTV, Inc.
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、３チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
また『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』では、俳優の山本裕典が生放送中に30時間のマラソンに挑戦。『愛のハイエナ』の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で大きな注目を集めてきた山本が、30時間という長時間の“限界突破マラソン”に挑みながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す。マラソンには、山本の“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）のほか、番組で人気のホストらも応援に駆けつける予定。
本企画の実施決定にあたり山本は、「とんでもない企画を持ってこられました（笑）。今、着々とマラソンの練習を頑張ってます。どういう形になるか分からないですけど、一人でも多くの人を勇気づけられるような、そんな姿を皆さんに届けられたらなと思っております」と意気込みを寄せている。また、マラソンの実施決定を聞いたさらば青春の光・森田は驚きの表情を見せながら、山本に対して「絶対にタバコは吸わしてあげて！」とエール。
『愛のハイエナ』が贈る『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』、そして山本裕典が限界に挑む『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』は無料で楽しむことが可能。
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