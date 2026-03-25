スカパラ『THE FIRST TAKE』に再登場！代表曲「Paradise Has No Border」を一発撮りパフォーマンス

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先日、『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に初登場し、B’zの稲葉浩志をゲストボーカルに迎えた「Action (VS. 稲葉浩志)」を披露、その圧巻のパフォーマンスで大きな注目を集めた東京スカパラダイスオーケストラが『THE FIRST TAKE』に登場。

3月25日22時に「Paradise Has No Border」の一発撮りパフォーマンス映像が同チャンネルにてプレミア公開。

■スカパラのライブでも滅多に披露されることのないメンバーによるソロ回しの演出も

「Paradise Has No Border」は、世代を超えて多くの人に愛され、お茶の間でも広く親しまれてきたほか、フェスやイベントでは大きな盛り上がりを見せるスカパラを代表する一曲。今回は、スカパラのライブでも滅多に披露されることのないメンバーによるソロ回しの演出も盛り込まれている。ぜひチェックしよう。

スカパラは、3月18日にオリジナルアルバム『［SKA］SHOWDOWN』をリリースしたばかり。本作のゲストアーティストが集結する同タイトルのライブを3月31日に東京・東京ガーデンシアターで開催する。

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

ALBUM『［SKA］SHOWDOWN』

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

東京スカパラダイスオーケストラ OFFICIAL SITE

https://tokyoska.net/