3月16日に起きた、沖縄県・名護市辺野古沖で2隻の船が転覆した事故。修学旅行中だった未来ある女子高生を含む2名が命を落とし、14名が骨折などの怪我を負った痛ましい事故を引き起こした関係者に対し、世間から厳しい目が向けられている。

事故が起こったのは、16日10時頃。名護市辺野古沖に波浪注意報が出ていた中、同志社国際高校（京都）の生徒ら18人を乗せた小型船「平和丸」「不屈』の2隻が出航したものの、横波を受けて転覆し、全員が海に投げ出された。海上保安庁が救助にあたったが、同日13時過ぎに、「平和丸」に乗船していた17歳の女子生徒と「不屈』船長の金井創さん（71）の2名の死亡が確認された。

「運航していたのは『ヘリ基地反対協議会』です。普段は米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対する市民活動などを展開している団体で、今回の運航は抗議活動ではなく、海上から建設基地の現場を見学する目的だったとされています。亡くなった金井さんは10年以上船長を務め、年に数件、学校などからの依頼を受けてボランティアとして運航していましたが、同団体は海上運送法に基づく事業登録をしていなかったことが判明し、安全管理責任が問われています」（全国紙社会部記者）

17日には、市民団体の関係者が海に向かって手を合わせ、金井さんに対して「惜しい人を亡くしてしまった」と追悼するいっぽうで、亡くなった女子生徒に対しては「本当に申し訳ない。思いはきっと、“辺野古のこんな無謀な工事はやめてくれ”という意味で辺野古に来ていただいたと思う」と、その胸中を“代弁”していた。しかし、この関係者の発言がネットニュースで報じられると、コメント欄には批判が殺到した。

《生徒さん達と面識がないのにも関わらず勝手に亡くなった生徒さんの思いを代弁だなんて…》

《この生徒さんがどう思っていたかなんかわからない 中立的な視点でどうなっているか考えたかったのかもしれない》

《亡くなった生徒を自らの主張のために使うような姿勢には嫌悪感しかありません》

《会ったこともない人の思いを自分勝手な想像で口にしていただきたくありません。》

そんななか、24日には同志社国際高校2年生の保護者に向けた説明会が開かれ、参加者の証言から“新事実”も浮かび上がった。

「予定を大幅に超え、4時間近くに及んだ説明会では、保護者から“なぜこんな脆弱な船に子どもを乗せたのか”といった学校側の安全配慮の責任を問う声が相次いだようです。“なぜ抗議船に乗せたのか”と憤る保護者もおり、どのような船に乗るかについては、生徒にも保護者にも十分な説明がなされていなかったとみられます。“観光船だと思い軽装だった”と報道陣に語る保護者もいたそうです」（前出・全国紙社会部記者）

抗議船であることすら共有されていなかった可能性が指摘されるなか、乗船した生徒たちが“無謀な工事はやめてくれ”という思いで現地を訪れていたと断定できるのか――。市民団体に対する疑問の声は収まる気配を見せていない。