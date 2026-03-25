JO1白岩瑠姫、本田圭佑にあこがれて無回転FKの練習 後藤威尊は浅野拓磨のノイアーのニアぶち抜き弾に衝撃
グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーを愛するメンバーからなるスペシャルユニット・JI BLUEのメンバーであるJO1の白岩瑠姫、INIの後藤威尊が25日、東京・渋谷の『SAMURAI BLUE POP UP【3／25（水）-31（火）@MIYASHITA PARK】』のオープニングイベント「SAMURAI BLUE OPEN CAMPUS」に参加した。
【集合ショット】サムライブルーがお似合い！笑顔で手を降る白岩瑠姫＆後藤威尊ら
この日は、学生時代に9年間にわたってやり、プロクラブの下部組織に入っていた白岩、小学校6年間にわたってしていた後藤とサッカーになじみ深い2人が生徒役として参加。元日本代表の安田理大から、さまざまなことを教わった。白岩は「小さいころやっていたサッカーに別の形で関わることができてうれしい。POP UPもすごく楽しい。いい経験をさせていただきました」と感謝し、後藤は「今すぐ試合が観たいです！選手の魅力を紹介いただいたのでグッズを着けて盛り上がりたいです」とワールドカップを待ち切れない様子だった。
思い出のスーパープレーを話すことに。白岩は「南アフリカ大会の本田圭佑選手の無回転フリーキック。当時、僕もサッカーをバリバリやっていた時期。デンマーク戦の試合が終わって、すぐに練習に行きました。無回転を蹴りたいと思いました。カッコ良すぎて」と懐かしむ。安田は「瑠姫くんも、あれを見て練習したんやろ。俺らプロの選手もあれを全員練習した（笑）。でも、なかなか蹴れないんですよ…。難しくて」と思い返していた。後藤は「前回大会の日本対ドイツの浅野拓磨選手のスーパーゴール。高く上がったボールをトラップするのは難しいのに、前向きのままトラップして、角度のないところを決めた。申し訳ないですけど、あの瞬間は（呼び捨てで）『浅野！』って言っちゃいました。『選手』を付ける余裕がなかった」と世界屈指の名GKのマヌエル・ノイアーのニアをぶち抜いたゴールを熱く語っていた。
アメリカ、カナダ、メキシコの北中米3カ国で共同開催される『FIFAワールドカップ2026』。日本代表は、6月15日にオランダ戦（アメリカ・ダラス）、21日にチュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）、26日に対戦国未定（アメリカ・ダラス、対戦国は4月1日に決定）を行うことが決まっている。今大会のスローガンは「最高の景色を 2026」となっている。
【集合ショット】サムライブルーがお似合い！笑顔で手を降る白岩瑠姫＆後藤威尊ら
この日は、学生時代に9年間にわたってやり、プロクラブの下部組織に入っていた白岩、小学校6年間にわたってしていた後藤とサッカーになじみ深い2人が生徒役として参加。元日本代表の安田理大から、さまざまなことを教わった。白岩は「小さいころやっていたサッカーに別の形で関わることができてうれしい。POP UPもすごく楽しい。いい経験をさせていただきました」と感謝し、後藤は「今すぐ試合が観たいです！選手の魅力を紹介いただいたのでグッズを着けて盛り上がりたいです」とワールドカップを待ち切れない様子だった。
アメリカ、カナダ、メキシコの北中米3カ国で共同開催される『FIFAワールドカップ2026』。日本代表は、6月15日にオランダ戦（アメリカ・ダラス）、21日にチュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）、26日に対戦国未定（アメリカ・ダラス、対戦国は4月1日に決定）を行うことが決まっている。今大会のスローガンは「最高の景色を 2026」となっている。