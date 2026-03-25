ローソン「春のハピとく祭」が3月24日から開催中。オトクな無料券＆セールが超大量！

ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年3月24日から始まったキャンペーンを紹介します。

「春のハピとく祭」はオトクがいっぱい

【1個買うと1個もらえるキャンペーン】

今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、5つ。

1つ目の対象商品は、大塚製薬「カロリーメイトゼリー アップル味」（215g）と「カロリーメイトリキッド フルーツミックス」（200ml）です。どちらか1個を購入すると、大塚製薬「ファイブミニ」（100ml）と引き換えられる無料券がもらえます。

2つ目の対象商品は、カゴメ「野菜生活100 オリジナル」（200ml）です。1本購入すると、カゴメ「野菜生活100」の「オリジナル」「ベリーサラダ」「マンゴーサラダ」（各200ml）、「午後のフルーツこれ1本」（200ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つ目の対象商品は、キリン「キリンレモン」（500ml）です。1本購入すると、同商品と引き換えられる無料券がもらえます。

4つ目の対象商品は、コカ・コーラ「綾鷹 濃い緑茶」（650ml）と「やかんの濃麦茶」 （600ml）です。どちらか1本購入すると、コカ・コーラ「綾鷹」（950ml）と引き換えられる無料券がもらえます。

5つ目の対象商品は、日本ケロッグ「プリングルズ」の「サワークリーム&オニオン S缶」「コンソメ&オニオン S缶」「スモーキーサワークリーム S缶」です。いずれか1個を購入すると、日本ケロッグ「プリングルズ」の「うましお S缶」か「Hi! CHEESE! S缶」と引き換えられる無料券がもらえます。

無料券の発券期間は3月24日から30日まで、引き換え期間は3月31日から4月6日までです。

【おにぎり2個買うとドリンク1本もらえる】

3月24日から4月6日まで、対象のおにぎりを2個購入するごとに対象のドリンクが1本もらえる無料券がレシートについてきます。

対象商品は、おにぎり各種。店内調理品、おいなりさん、寿司、パウチおにぎり各種、冷凍食品、予約商品は対象外です。

対象のドリンクは以下の通り。ホット飲料は対象外です。

・キリン「生茶ほうじ煎茶」（600ml）

・伊藤園「健康ミネラルむぎ茶」（670ml）

・コカ・コーラ「爽健美茶」（600ml）

・アサヒ「十六茶」（660ml）（なお630mlも対象)

・サントリー「烏龍茶」（600m）

無料券の引き換え期間は4月13日までです。

【同時購入セール】

3月24日0時から4月6日23時59分まで、同時購入でお得になるセールを開催しています。

・エースコック「スープはるさめ」各種が、2個同時購入で50円引き、3個同時購入で100円引き

・江崎グリコ「トロピカーナエッセンシャルズ」各種が、2本同時購入で50円引き、3本同時購入で100円引き

・無印良品「ノート各種(メモを除く)」各種が、 2冊同時購入で30円引き、3冊同時購入で60円引き

・小袋キャンディ各種が、 2個同時購入で20円引き

・森永製菓「うまイチュウ」の「青りんご味」、ハイチュウ「グレープ」「すっパイチュウレモン味」（各12粒）が、2個同時購入で20円引き、3個同時購入で40円引き

・ロッテ「トッポ」、「トッポ ザ・ショコラ」、「トッポ 厳選香る抹茶」（各2袋）が、2個同時購入で50円引き、3個同時購入で100円引き

・モンデリーズ・ジャパン「オレオ ビッツサンド」の「バニラ」「チョコレート」（各65ｇ）、「リッツ ビッツサンド チーズ」（51ｇ）が、2個同時購入で30円引き、3個同時購入で60円引き

・味の素AGF「ブレンディ」各種が、2個同時購入で100円引、3個同時購入で200円引

・アサヒ「クリーム玄米ブラン」各種が、 2個同時購入で30円引き、3個同時購入で60円引き

・森永製菓「inバープロテイン」各種、「inバーマルチミネラル」が、2個同時購入で30円引き、3個同時購入で60円引き

・マースジャパンリミテッド「BE-KIND」各種が、2個同時購入で40円引き、3個同時購入で80円引き

・「バスカーハイボール」の6%・8%（各350ml・500ml）が、2本同時購入で50円引き

・宝酒造「焼酎ハイボール」の「レモン」「ドライ」（各350ml・500ml）が、3本同時購入で45円引き

・サントリー「こだわり酒場のレモンサワー」「レモンサワー〈五段重ね〉」「レモンサワー〈追い足しレモン〉」「タコハイ」（各350ml・500ml）が、3本同時購入で45円引き

・サッポロ「黒ラベル」「ヱビスビール」（各350ml・500ml）が、3本同時購入で30円引き

からあげクンが増量中

まとめ買い値引き＆クーポンもらえる

【からあげクン各種1個増量】

からあげクンシリーズ全品が5個→6個に増量されています。

期間は2026年3月24日から3月30日まで。

【対象のカップ麺を2個同時購入で100円引、3個同時購入で200円引】

人気のカップ麺がお得に買えるまとめ買いキャンペーンも！

対象のカップ麺を2個同時に購入すると100円引き、3個同時に購入すると200円引きになります。

対象商品は、東洋水産「マルちゃん正麺 カップ」シリーズの以下のラインアップです。

・芳醇醤油

・ワンタン中華そば

・ごま担々麺

・汁なし担々麺

各商品は通常300円ですが、まとめ買いすることでお得に楽しめます。

なお、「スマホレジ」での決済は割引対象外となるため注意が必要です。

※価格はすべて税込です。値引きは、商品ごとの通常販売価格をもとに適用されます。

【黄金チキン50円引セール】

黄金チキン（骨つき）が50円引きの298円で購入できます。

対象期間は3月24日から3月30日まで。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）