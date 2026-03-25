ハンバーガーショップ「ロッテリア」の公式「X」アカウントが3月24日、「最後のごあいさつ」を投稿。同月25日より、アカウント名が「ゼッテリア」に変更されました。SNS上では「少し寂しい」「ありがとう」と大きな反響がありました。

【画像】えぇ…こんなん泣いてしまう！ コチラがロッテリアからの「最後のごあいさつ」です！ 切ない…！！

「ロッテリア」ファンからのコメントが続々

公式アカウントは、「最後のごあいさつをさせていただきます。皆さまに支えられたこの時間、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。この先もゼッテリアをよろしくお願いいたします！」とコメント。

ロッテリアの人気メニュー「エビバーガー」「リブサンド ポーク」「絶品チーズバーガー」の写真とともに「長らくのご愛顧ありがとうございました」と書かれた画像を投稿しました。投稿は約150万回表示され、3万件の「いいね」が寄せられる大反響となっています。

投稿には、「子どもの頃から慣れ親しんだお店の名前がなくなるのは寂しいものですね」「小学生の頃はよく親と食べに行ってました。ありがとうございました！」「ゼッテリアになってもずっとファンです」との声が上がっています。

「ZETTERIA（ゼッテリア）」は、メイン商品である「絶品バーガー」と、気軽に楽しめる店という「カフェテリア」を組み合わせて生まれたブランド名。SNS上では「しばらく普通にロッテリアって呼んじゃう」「名前変更に違和感があるけど、そのうち慣れるよね…」というコメントも寄せられています。

また、「リブサンド ポーク」はゼッテリアでの取り扱いがなく、「リブサンド再販待ってます！」「俺たちのリブサンド ポーク、別れるのはつらいよ…」「ゼッテリアになってもラインアップにまたリブサンド ポークが入りますように」と、復活を望む声が上がっています。

