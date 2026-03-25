読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））はこの１年間、日経平均株価（２２５種）や東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に続く市場の「物差し」として、日本経済の動きを表してきた。

読売３３３に連動する金融商品も作られ、政府が旗を振る資産運用立国に向け、投資家に新たな選択肢を提供している。（杉本要）

２４日の東京株式市場は原油価格の下落が好感され全面高となり、東証プライム市場に上場する約１６００銘柄のうち９５％超が上昇した。主要な株価指数で見ると、読売３３３の上昇率は前日比で２・１１％、ＴＯＰＩＸも２・１０％だった。これに対し、日経平均は１・４３％にとどまった。

株価指数の上昇率に差が生じたのは、算出方法の違いに理由がある。読売３３３は構成銘柄の株価を同じ比率で取り込む「等ウェート」型を採用している。ＴＯＰＩＸは、約１７００銘柄の値動きを時価総額の大きさに応じて取り入れて算出する。両者は変動率が比較的小さく、市場の値動きの傾向を示しやすい特徴がある。

一方、日経平均は「株価平均型」で、構成する２２５銘柄の株価の単純平均がベースとなる。株価が数百円の銘柄に比べ、「値がさ株」と呼ばれる１万円を超えるような銘柄の影響を受けやすい。２４日は半導体検査装置「アドバンテスト」の株価が３８５円（１・６９％）安い２万２３４５円で取引を終えた。日経平均の構成比率で１１％超を占める同社株はこの日、日経平均を１０２円押し下げ、読売３３３などより上昇率が低くなる要因となった。

読売３３３は、３３３銘柄のうち東京以外に本店を構える企業が３分の１以上を占め、地方企業の業績が反映されやすい傾向がある。市場のけん引役だったＡＩや半導体関連株の伸びが鈍化する中、市場では潮目の変化が意識され始めている。ＳＢＩグローバルアセットマネジメントの朝倉智也社長は、「こうした局面で等ウェート型の読売３３３への注目度は高まるだろう。投資家は投資のバランスを見直す手がかりにできる」と話す。

今国会で税制改正関連法が成立すれば、４月にも読売３３３はＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の「つみたて投資枠」の対象指数に追加される見通し。指数に連動する投資信託は、三菱ＵＦＪアセットマネジメントの「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」シリーズに続き、４月にアセットマネジメントＯｎｅの「たわらノーロード 読売３３３」も発売される。これらの投信はつみたて投資枠の対象商品入りを目指している。

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２４日、読売３３３の算出・公表から１年を記念し、有名ブロガーら約８０人を招いたイベントが東京・大手町で開かれた。三菱ＵＦＪアセットマネジメントの野尻広明氏が１年間の値動きの特徴などを解説。東京都文京区の派遣社員、紀野美重子さん（６２）はＮＩＳＡを利用した投資を考えており、「株価指数の違いを知り、自分なりの視点を持って投資したい」と話した。