タレントの北斗晶（58）が、ドレスを着た初孫・寿々ちゃんの姿を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】北斗晶の初孫・寿々ちゃんのドレス姿（複数カット）

2023年8月、北斗の長男・佐々木健之介さん（27）と女子プロレスラーの凛（33）の間に誕生した寿々ちゃん。北斗はこれまで自身のSNSで、寿々ちゃんと過ごす日常を投稿し、顔出しショットを公開するたび「お姉さん顔で美人さんですね」「凛ちゃんそっくりですね」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

初孫・寿々ちゃんのドレス姿を公開

2026年3月22日にはブログを更新し、親交のあるお笑いコンビ「ハイヒール」モモコの長男の結婚式に出席したことを報告。結婚式に参列した寿々ちゃんのドレス姿を披露した。「うちのプリンセス。普段は畑の中を走り回ってるけど…結婚式用にばーちゃんがハワイで買ってやったドレス。テレビ電話で凛ちゃんと相談して、水色の可愛いドレスにしました〜。上着は嫌がってすぐに脱いでしまって着てくれなかったけど。この1回で終わりだともったいないから、これ着て連れて行ける所に連れて行ってやりたいものです。すーちゃんもやっぱり女の子。このドレスを試着させてやった時に鏡の前でうれしくて踊りまくってました」とつづっている。

この投稿には「姫ポーズお手々も可愛い〜」「かわいいプリンセス」「寿々ちゃんのドレス、とってもお似合い」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）