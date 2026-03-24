フツーにカッコいい「つばめシューズ」

ジェイアール東海バスが2026年3月19日に公式Ｘで発表したある画像が話題に。同社ロゴと「つばめマーク」があしらわれたスニーカーと思しき「つばめシューズ」のイメージが唐突に発信され、ファンを驚かせています。

【だからか…！】これが「つばめシューズ」をつくったワケです（画像）

この画像が発信されたのは、4月26日（日）に岐阜市で開催される「高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン」に合わせたツアーの告知ポストです。

ツアーは早朝に名古屋駅から会場である岐阜メモリアルセンターまで向かい、マラソン終了後の午後に名古屋駅へ戻るというもので、レース後の疲れた体でもゆったり、乗り換えなしで往復できるのがウリ。参加費は5000円で、お土産として地元和菓子屋「ツバメヤ」の「ツバメようかん」もプレゼントされるとしています。

この告知とともに公開された「つばめシューズ」の画像には、「そのシューズが非常に気になります」「どこで買えますか…」といったコメントが。

このシューズは一体何なのか、担当者に聞いたところ、「マラソン参加の送迎商品を造成したので、そのアイキャッチ的に生成AIで作成したもの」と明かしました。