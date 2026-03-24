伊勢谷友介、“御用になっていた”当時の心境を激白「意に介せなかったという部分が」
俳優の伊勢谷友介（49）が、フジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深0：55）のTVerオリジナルエピソードに出演。大麻所持によって逮捕された当時の心境を激白した。
【写真】両耳＆あごにピアスを付けた伊勢谷友介の最新ショット
今回伊勢谷を占ったのはホロスコープ占い師・彌彌告(みみこ)氏。恋愛、結婚に加え、過去の転機について占いからひも解いた。
その中で彌彌告氏は「2019年の6月からガタガタガタと崩れた運気になってきていて」と指摘し、それが2021年2月まで続いていたと語った。これに伊勢谷は「まぁ御用になっていた」とぶっちゃけた。
また当時の精神状況について伊勢谷は「社会に対する理解の話だと思うんですけど」と前置きした上で、「国によって善悪が違うところがあるっていう部分で、意に介せなかったという部分があったりすることで、僕は結構落ち込んだ」と正直な言葉で振り返った。また自身が社会に対して抱いている思いも明かした。
伊勢谷は2020年、東京都内の自宅で大麻を所持したとして、大麻取締法違反罪に問われ、懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた。その後23年に俳優復帰した。
【写真】両耳＆あごにピアスを付けた伊勢谷友介の最新ショット
今回伊勢谷を占ったのはホロスコープ占い師・彌彌告(みみこ)氏。恋愛、結婚に加え、過去の転機について占いからひも解いた。
その中で彌彌告氏は「2019年の6月からガタガタガタと崩れた運気になってきていて」と指摘し、それが2021年2月まで続いていたと語った。これに伊勢谷は「まぁ御用になっていた」とぶっちゃけた。
伊勢谷は2020年、東京都内の自宅で大麻を所持したとして、大麻取締法違反罪に問われ、懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた。その後23年に俳優復帰した。