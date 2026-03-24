タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が3月24日、放送されます。今回は、2021年4月に放送を開始した同番組の5年間の歴史が放送されます。

【写真】いくつ、分かる？ “オモウマい店”303軒の“名物メニュー”がコレです！ ボリュームがスゲぇ！

同番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。これまでに、303軒、2890品の料理が登場してきたということです。

第1回では、サービスを断ると「騒ぐんじゃねぇ！」と一喝する「鈴子ママ」が話題となった茨城・日立市の「ミンミン」（2022年閉店）。第2回では「エキサイティング」が口癖の店主が大きなインパクトを与えたウナギ専門店「野沢屋」が登場。

その後、取材スタッフがアルバイトをすることになった「味のイサム」、世界的シェフが1人で営むフレンチ料理店「Giro」、「ヨッシャーうどん店主」が営む「百姓うどん」、石川・能登町の寿司店「津久司」、刺激を求めて野菜を無料で配布する「エキサイトスーパー田中」、朝が弱い店主が営む「大衆居食 信貴」など“オモウマい店”が紹介されてきました。番組では「最も多く紹介した料理」も発表されます。

番組の進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、アイドルグループ「櫻坂46」の松田里奈さんと浅井恋乃未さん、お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一さんがゲストとして出演します。