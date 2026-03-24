辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんお座りショット ソファとの大きさ比較が話題「サイズ感たまらない」「クッションより小さい」
【モデルプレス＝2026/03/24】タレントの辻希美が3月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんがソファに座る姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「サイズ感たまらない」クッションより小さい0歳5子の姿
辻は、「きゃわわ」とピンクのハートの絵文字と共に夢空ちゃんの写真を投稿。白いダブルサイズのソファの中央にちょこんと座る夢空ちゃんが、カメラに満面の笑みを向けているショットを披露した。ソファの上には夢空ちゃんよりも大きいサイズのクッションが置いてあり、夢空ちゃんとソファの大きさの対比が際立っている。
この投稿にファンからは「ニコニコで癒される」「サイズ感たまらない」「クッションより小さいの尊すぎる」「ちっちゃくて可愛い」「ソファにちゃんと座っててお利口さん」「辻ちゃんに似てきた気がする」「まさに天使」「成長が早い」「疲れが吹っ飛んだ」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「サイズ感たまらない」クッションより小さい0歳5子の姿
◆辻希美、夢空ちゃんのソファお座りショット公開
辻は、「きゃわわ」とピンクのハートの絵文字と共に夢空ちゃんの写真を投稿。白いダブルサイズのソファの中央にちょこんと座る夢空ちゃんが、カメラに満面の笑みを向けているショットを披露した。ソファの上には夢空ちゃんよりも大きいサイズのクッションが置いてあり、夢空ちゃんとソファの大きさの対比が際立っている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿にファンからは「ニコニコで癒される」「サイズ感たまらない」「クッションより小さいの尊すぎる」「ちっちゃくて可愛い」「ソファにちゃんと座っててお利口さん」「辻ちゃんに似てきた気がする」「まさに天使」「成長が早い」「疲れが吹っ飛んだ」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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