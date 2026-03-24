＜キラキラママがまぶしい＞子ども3人いるのにママ友が1人もいない……みんなが仲良く見えてツライ！
子どもが学校に通っているうちは、ママ友との付き合いもあることでしょう。情報交換をしたり子ども同士が遊ぶために必要なコミュニケーションを取ったり。そんな中、ママスタコミュニティに「ママ友がいなくて孤独」という投稿が寄せられました。投稿者さんはこれまで3人のお子さんを幼稚園に送迎してきたものの、ママ友と呼べる人が1人もできずに落ち込んでいます。
『今朝、いつものように幼稚園に行ったら明るくて可愛いママさんがいて、あちこちのママに「おはよう」と挨拶をしていた。自分との違いにびっくり。泣けてきた。学生の頃「友達ができない」なんてことはなかったし、パート先でもうまくやっているのにな。ママ同士だけは、どうしてうまく付き合えないのだろう』
「ママ友がいなくてよかった」という意見も
『私もママ友はいない。あえて深く付き合わない。私が難しい人間だし、揉めたら子どもが困るから』
『ママ友がいなくて最高。いたら余計なことで悩むようになっていただろう。高校なのに、しかも弱い｢個人競技｣のスポーツの部活なのに、母親の懇親会を計画する迷惑なママがいる。個人競技だし、母親の繋がりは全く必要ない。深く考えずにただランチをしたいだけの、妙に積極的な人。仲間内で行ってほしい。お金と時間がもったいない』
投稿者さんがママ友をほしいと思うのは、幼稚園の送迎で仲良く挨拶を交わしたり、友達のように気兼ねなくランチに行ったりしたいからではないでしょうか。しかし他のママたちからは「ママ友なんていらなくない？」、「面倒事が増えるだけだから、ママ友はいなくてもいい」という意見が寄せられていました。子どもが高校生になってもママ友付き合いで面倒な思いをしているママもいます。こうしたママたちが「ママ友不要」と言っているコメントを見たら、投稿者さんも少し気が楽になりそうですね。
たしかにお互いの家を訪問したり頻繁に連絡を取ったりするような仲が良いママ友がいると、楽しいことも増えるかもしれません。しかし、深く関わるとその分トラブルが起きる可能性も……。ママ同士の仲が悪くなれば、子ども同士の関係性にも影響を与えかねません。
周囲のキラキラママはただの風景
『いつでもどこでも1人が当たり前の状況に慣れると、なんとも思わなくなるよ。自分はそういうキャラだと認めれば、周りが楽しそうにつるんでいようが、ただの風景にしか見えない。ノーベル賞受賞者を見て「なんで自分はあの人みたいにノーベル賞が取れないんだろう」とは悩まないのと同じ感じ』
『私も子が幼稚園のときはママ友がいなくて、小学生になったらPTA、中学生になったら部活でママ友ができた。子どもたちが大きくなった今は、「ママ友は別にいらないなー」と思うよ。子が元気に育てばそれでヨシ！』
投稿者さんは幼稚園の送迎のときにママ友がたくさんいる明るくて可愛いママを目の当たりにし、自分と比べてしまったのかもしれません。「目の前で私以外のママたちが楽しそうに付き合っているのに、どうして私は……」とネガティブな気持ちになってしまうのも無理はないでしょう。しかし人は人、自分は自分。その光景に慣れてしまえば、そうした他人を見てもなんとも思わなくなるのでは？ という意見がありました。
また「ママ友のことで悩むより、わが子が元気に育っていればいい」という声も。ママ友は子どもの年齢によってできたりできなかったり、増えたり減ったりと変化するもの。そのような変化が激しいママ友に一喜一憂しているくらいなら、わが子の成長を喜ぶ時間を大切にするほうが、自分らしくいられるかもしれませんよ。
自分から行動しないとママ友はできないよ！
『無理する必要はないけれど、泣くぐらい気になるなら役員や子どもの友達のお母さんに話しかけてみるなど、少し行動してみては？』
『自分から周りの保護者に挨拶したり話しかけたりしているのかな？ それでも親しくなれないなら、ママ友ができないと悩むのはわかるけれど、やっていないならそこからでは？』
『習い事を始めたり、子ども会やスポ少などに入ったりするのはどうだろう』
今回の投稿では、ママ友ができたきっかけについて、PTAの役員で連絡先を交換して仲良くなったり、自分から話しかけたりしたというコメントも寄せられていました。やはり自分から積極的に動いたり話しかけたりすることで、人の輪は広がっていくようですね。もし投稿者さんがそうしたことをせずに「ママ友ができない」と嘆いているならば、まずは自分から行動してみてはいかがでしょうか。
また、幼稚園の送迎で孤独を感じているようですが、ママ友ができる場所は学校だけではありませんね。お子さんが新しく習い事を始めたり、子ども会などに参加したりすると、そこで気の合うママ友ができるかもしれません。学校だけがコミュニティではないですから、別の場所に目を向けることで、お子さんはもちろん、投稿者さんの世界も広がっていくのではないでしょうか。一歩踏み出す勇気は必要ですが、ママたちからのアドバイスを参考に積極的に行動してみるとよさそうですね。
文・AKI 編集・こもも