この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

知っておきたい高配当ETF「SCHD」の激変。2026年3月の銘柄入れ替えで何が変わったのか？「安く買って高く売る」仕組みを解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YOU投資チャンネル」が、「【2026年最新】SCHDの3月銘柄入れ替えが判明｜再編後の中身を分かりやすく解説！」と題した動画を公開。人気の米国高配当ETF「SCHD」で2026年3月に行われた、年に一度の構成銘柄入れ替え（リバランス）について、その詳細と投資戦略への影響を解説した。



動画によると、今回の再編は「主役級の顔ぶれまでが動くかなり大きな再編」であり、25銘柄が新規追加され、22銘柄が除外された。これにより、ETF全体の約31%が入れ替わるというダイナミックな変化となった。最も大きな変更点はセクター比率で、これまで高い比率を占めていたエネルギーセクターが23.96%から16.34%へと大幅に減少。その一方で、ヘルスケアセクターとテクノロジーセクターの比率がそれぞれ約3.5%増加した。



この変化の背景には、SCHDが採用する厳格なルールがある。SCHDは、10年以上の連続配当実績を前提に、配当利回りの上位50%の企業を選別。そこからさらにキャッシュフローやROE（自己資本利益率）、5年間の配当成長率など4つの指標でスコアリングし、上位100社を組み入れる。今回の再編では、インフレのピークアウトによる業績スコアの悪化や、株価上昇による相対的な利回り低下を理由に、エネルギー株や製薬大手アッヴィ（ABBV）などが除外された。



一方で、株価が下落して利回りが上昇したユナイテッドヘルス・グループ（UNH）などが新たに組み入れられた。これは、SCHDが「安く買って高く売る」という逆張り投資を機械的に実行する「究極の自動機械」であることを示していると、動画では分析されている。再編の結果、SCHDのPER（株価収益率）は19.31倍から18.18倍へと低下し、より割安になった。また、配当性向も低下したことで、将来の「増配余力」は拡大したと評価している。



結論として、今回の再編は「派手さはないが、着実にクオリティが上がった」と総括。SCHDは下落相場に強い「圧倒的な防御力」を持つ一方、成長著しい銘柄を取りこぼす弱点もある。そのため、市場全体の成長を捉えるS&P500連動のETF（SPYやVOO）などを組み合わせることで、攻守のバランスが取れた「全天候型ポートフォリオ」を構築できると提案した。