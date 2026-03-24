ともにロサンゼルスにあるドジャースとエンゼルスはかつて、強力なライバル関係にあった。

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両チームの本拠地を州間高速道路の5号線がつなぐことから、その対戦は「フリーウェイ・シリーズ」と呼ばれる人気カード。大谷翔平（31）は日本時間25日、「フリーウェイ・シリーズ」の3戦目に先発する。

大谷がメジャーで投打ともトップクラスの選手に上り詰めたのは、エンゼルスが辛抱強く起用し続けたおかげだ。

2017年オフ、ポスティングでメジャー挑戦した際、ほとんどの球団が獲得に乗り出したものの、投打ともメジャーで起用する確約をしたのはエンゼルスだけだったともいわれる。当時のエプラーGMはヤンキース時代、キャッシュマンGMの懐刀といわれた人物だ。

1年目のオープン戦は投手として2試合に先発して0勝1敗、防御率27.00。打者として13試合で32打数4安打（.125）、0本塁打と、投打ともからっきし。マイナー落ちさせた方がよいという論調が地元メディアにはあったものの、レギュラーシーズンも二刀流で使った。

入団4年目の21年に46本塁打を放ってタイトル争い。投げては9勝（2敗）をマークした。投打ともメジャーでトップクラスの選手に成長すると、チームとして勝ちたいという欲が出る。9月に7回を1失点に抑えても打線の援護に恵まれず白星を逃すと、バットを叩きつけて怒りを爆発させてこう言った。

「ヒリヒリするような9月を過ごしたい」「ファンの人も好きですし、球団自体の雰囲気も好きではある。ただ、それ以上に勝ちたい」

それ以降はオフになると、21年からチーム編成を担うミナシアンGMに電話で補強状況を尋ねていたという。同僚でMVPを3度獲得したトラウト（34）は「予算はあるので、いい選手を複数補強して欲しい」と球団に注文を付けたこともあるくらいだから、大谷はそれでも動かないフロントに業を煮やしたに違いない。そしてFAになった23年オフ、ドジャースに移籍。エンゼルスは結局、大谷が在籍した6年間、一度もプレーオフにすら進めなかった。

日本時間23日、エンゼルスタジアムのエンゼルス戦に「1番・DH」で出場した大谷は3打数1安打3打点。試合前の練習では外野でトラウトとハグをするシーンもあった。オープン戦ながら古巣での「フリーウェイ・シリーズ」に様々な思いが脳裏をよぎったに違いない。

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ところで、侍ジャパンは今回のWBCで「負けるべくして負けた」と言っても過言ではない。最大の敗因はいびつな選手編成にあるが、そもそも「井端監督の高圧的な姿勢で招集の芽が摘まれていた」との指摘も噴出した。肝心の采配も、敵将から「データ分析に基づいているように感じない」酷評される始末…。いったい現場では何が起きていたのか。

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