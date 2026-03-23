ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年3月23日（月）〜3月29日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。

（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）



■蠍座（さそり座）

カード：ペンタクルのナイト（逆位置）

7割できていれば動いていい週。逆に動き始めが遅くなり、チャンスを取りこぼすパターンに注意。「完全に準備が整ってから」という姿勢が足かせになる。停滞しているプロジェクトや先送りにしていた連絡があれば、今週中に必ず1つ動かそう。

■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）

池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。

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