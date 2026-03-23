Conton Candyの紬衣（Vo, G）が、初の主催弾き語り公演 ＜Conton Candy 紬衣 弾き語り公演 “くるくるなウタウタイ”＞を開催することが決定した。

本公演は、5月20日(水)にリリースされるConton Candyのメジャーデビュー後初となるフルアルバム 『すっぴん』 のリリースを記念して行われるもの。

公演は 5月17日(日)、東京・下北沢THREE にて開催される。ゲストを招いての開催となり、出演ゲストは今後随時発表されていく予定だ。

アルバムタイトル『すっぴん』には、今の彼女たちのありのまま、等身大のConton Candyの飾らない姿を届けたいという思いが込められている。

そのコンセプトを体現するように、本公演は 紬衣のアコースティックギター1本と歌声のみで展開される弾き語りライブ。

タイトル通り、歌い手としての紬衣の魅力をより近い距離で感じられる、まさに“すっぴん”のライブとなりそうだ。

現在、チケットは イープラスにてプレオーダー受付中。

■＜Conton Candy 紬衣 弾き語り公演 “くるくるなウタウタイ”＞

日程：2026年5月17日(日)

会場：東京・下北沢THREE

開場/開演：12:00/12:30

出演：紬衣（Conton Candy）

チケット：

・受付期間 3/23(月) 21:00 〜 4/5(日) 23:59

・受付URL https://eplus.jp/tsumugi/

■Major 1st Full Album 『すっぴん』

2026年5月20日(水)発売

CD予約：https://ContonCandy.lnk.to/SUPPIN ■初回生産限定盤

品番：SRCL-13677/13678

価格：6,900円（税込）

オリジナルBOX仕様

『すっぴん』オリジナルグッズ（“SUPPIN” Rubber Band, “SUPPIN” Face Towel）付き ■通常盤

品番：SRCL-13679

価格：3,300円（税込）

ジュエルケース仕様 【収録楽曲】 ※収録順不同

「普通」：2025年1月クールTVアニメ「SAKAMOTO DAYS」 エンディング・テーマ

「恋」：ソニー銀行Web CM「バイト代振り込み編」 CMソング

「ライブハウス！」

「スノウドロップ」：2025年7月クール TVアニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」 オープニング・テーマ

「Touring」：2025年10月クール TVアニメ「終末ツーリング」 オープニング・テーマ

「Rookies」：2026年1月クール TVアニメ『メダリスト』第2期 エンディング主題歌

ほか新曲8曲を含む全14曲 【店舗購入特典】

・Conton Candy応援店：クリア歌詞カード（3種よりランダム1種）

・楽天ブックス：クリアファイル

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ（Conton Candyロゴ）

※Conton Candy応援店対象店舗、各特典絵柄は追って公開予定となります。

※Conton Candy応援店特典内容は変更となる可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

◾️＜Conton Candy ONEMAN TOUR 2026 “すっぴん”＞ 2026年

5月31日（日）北海道・札幌SPiCE

6月6日（土）香川・高松DIME

6月7日（日）福岡・INSA

6月13日（土）宮城・仙台MACANA

6月14日（日）新潟・GOLDEN PIGS BLACK

6月20日（土）愛知・名古屋CLUB QUATTRO

7月4日（土）大阪・梅田CLUB QUATTRO

7月12日（日） 東京・Zepp Shinjuku ▼イープラス3次プレオーダー受付中

https://eplus.jp/contoncandy/