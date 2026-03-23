テレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！3時間SP」（後7・00）が23日、放送され、ロケ企画でまさかのトラブルが発生した。

この日はお笑いコンビ「サンドウィッチマン」が、ゲスト出演者たちと旅をする「サンド旅」を放送。静岡県の伊豆急行伊東駅から、リゾート電車「黒船電車」に乗り、旅をするというものだった。

この日のゲストは、元フィギュアスケーターの高橋成美さん、中野友加里さん、「ロッチ」中岡創一。5人で旅に出るはずだったが、漆黒の車両をバックに、登場したのは、伊達みきお、富澤たけしの2人だけだった。

伊達は「これで今日は旅をしようということなんですけど、到着したのが我々しかいないんですよ」とぶっちゃけ。富澤は「ははははは！」と豪快に笑った。

「今日は我々2人で…」とおことわりを入れる伊達に、富澤は「何で！？」とツッコミを入れた。

伊達は「ちょっとハプニングというか。大渋滞に巻き込まれてまして、我々以外のゲストが。なので、どっかで合流できればいいなと」と説明。旅はコンビ水入らずでのスタートとなった。

ゲスト3人は結局、伊豆高原駅で合流。高橋さんは「到着しました〜！」と笑顔で拍手していた。伊達は「ずっと2人でやるのかと思ったわ」と胸をなで下ろしていた。