3月21日、あるInstagramのアカウントが新たに開設され、話題を呼んでいる。

「この日、アカウント名『imamori_ikusei』、表示名『育成今森』を名乗るInstagramが開設され、犬を抱いた女性のプロフィール写真とともに投稿が公開されました。

文章には《まずはこのアカウントを見つけていただき、この投稿に目を通してくださりありがとうございます》と丁寧な書き出しがあり、続けて《たくさんの方からの応援のコメントやメッセージ、様々なご意見、全て目を通しております》と感謝をつづっていました。

さらに《一番多く寄せられる意見として、当時のことを説明してほしい。といった類のご意見をいただきます》と明かし、そういった声に対しては《申し訳ありませんがその件に関して今後触れることはできません》と断固拒否。

《今後の活動については、自分の中で強く志す目標ができた》と抱負も語り、文章の最後には “今森まや” と記されていたのです」（芸能記者）

今森茉耶（まや）といえば、昨年11月、「女性セブンプラス」に未成年飲酒が報じられ、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）を降板。その後、所属事務所との契約も解除されるなど、活動は事実上ストップしていた。

その2カ月前の同年9月には、同作のスーツアクター・浅井宏輔との不倫関係が『文春オンライン』で報じられ、プロサッカー選手との二股疑惑も浮上。乱れた私生活に批判が噴出していた。

「スーパー戦隊シリーズの50周年の節目となる作品で、シリーズは今作でいったん終了することも発表されていました。そのため、“最後に泥を塗った” と受け止めるファンも多かったのです」（同）

契約解除当日、本人はInstagramで謝罪したものの、その後、削除され、以後の消息は途絶えていた。

それから約5カ月。今回の新アカウントに加え、TikTokでも「今森育成」を名乗るアカウントが確認されている。投稿動画では、ベッドの上やカフェと見られる場所で笑顔を見せながら軽くダンスする姿が収められており、《宅建勉強はじめました今年取ります》と資格取得を目指すような記述も見られた。

Instagramのコメント欄には《説明責任くらい果たせよ》といった厳しい声が上がる一方、《元気でよかった》《これからも変わらず応援しているからね》といった温かいコメントも寄せられている。

本誌『SmartFLASH』はこのアカウント宛てに、InstagramおよびTikTokの運用主体が本人によるものかどうかの確認や、過去の出来事に触れないとした判断の背景、今後の活動方針などについて問い合わせたが、期日までに回答はなかった。

「Instagramのフォロワーは2.6万人に達し、認証バッジも付与されています。投稿内容や文面から “本人の言葉” と受け止めるファンも多く、関係者による運用の可能性も含め、本人のアカウントではないかと見る向きが強い状況です」（芸能プロ関係者）

忌まわしい過去を蒸し返されたくないと強烈な拒否反応を示しつつも、新たな目標へ進む意思を示した “今森まや” の今後の動向に注目が集まりそうだ。