シゴジュー女性たちに送る、笑って話して知って集うポジティブエイジングメソッド「今宵はご自愛ください。」3月31日（火）深夜放送決定！

３月３１日（火）深夜１時３０分～ドラマ×トークでお届け！Z(ゼット)世代でもS(シニア)世代でもないど真ん中にいるM(ミドル)世代のための特番放送決定！

テレ東では、３月31日(火)深夜１時３０分から、「今宵はご自愛ください。」を放送します。この番組は、40代～50代のミドルエイジ世代、いわゆる“シゴジュー世代”の女性のための番組。Z(ゼット)世代でもS(シニア)世代でもないど真ん中にいるM(ミドル)世代。この世代の多くの女性が直面する、ファッション、ホルモンバランスの乱れ、更年期、子育て、介護などなど生活のあらゆる側面での不安やモヤモヤに、ドラマやトークを通じてやさしく寄り添う番組です。

豪華俳優陣出演！ドラマで描く“シゴジュー世代”のリアル

©テレビ東京

今回、ドラマパートが描くのは“シゴジュー世代”のご自愛していきたい日常の数々。まさに“シゴジュー世代”を生きる黒沢かずこ、そして同じく“シゴジュー世代”の野間口徹、小沢真珠、しゅはまはるみ、真木よう子といった日本のドラマ界を代表する豪華俳優陣が出演し、シチュエーションコメディを通じて「更年期」や「親の介護」をテーマに“シゴジュー世代”のリアルをお届けします。女性向けナイトブラのPRマーケティング企画のプレゼンに挑んだ愛子（黒沢かずこ）は、乾燥と、尿意と、薄毛と、自分のつばでむせる苦行…そんな修羅の道を乗り切りようやくたどり着いた企画プレゼンで、無事案件を獲得できるのか？そのリアルかつスリリングな展開が見どころです。ほかにも、残業していた“シゴジュー世代”の男女がまさかの入れ替わり！体の異変にパニック状態！襲ってくる体調不良を打開するすべはあるのか？“シゴジュー世代”の世界感を是非ドラマを通じて体感してください。

各界の専門家が“シゴジュー世代”の悩みに寄り添う！

©テレビ東京

スタジオトークでは、ドラマに出演した黒沢かずこ、小沢真珠、真木よう子に加えて、産婦人科医の宋美玄、野々村友紀子、武田真治が加わり、「ファッションがしっくりこない」「親の終活」「垂れバスト」など、“シゴジュー世代”ならではの悩みを共有していきます。そんな出演者に産婦人科医の宋美玄からは心強いアドバイスも。

笑って、話して、知って、集うことで“シゴジュー世代”を見つめなおすと、この貴重な時期を楽しく愛おしく過ごせるようになる！この番組が提供する春の夜の「ご自愛タイム」を是非お楽しみに！

■出演者コメント

【黒沢かずこ】

ショートドラマは普段見られないキャスティングで、ぜひ見ていただきたいです。親の介護など40代、50代に直面する問題がたくさんあります。20代、30代の方は「あの人たち大変だわ」と思わず、こういう時が来るっていうのを見ていただけたら、覚悟ができるのではないか、と思います。

【野間口徹】

面白かったですね、皆さんとこんなに濃密な時間を過ごせると思ってなかったので、本当に楽しかったです。僕も今両親の介護問題に直面していまして、なかなか一筋縄ではいかない問題だと思います。

【小沢真珠】

ショートドラマのお芝居で男性にも更年期がある、というのが印象に残りました。（「ご自愛」とは？）やっぱり睡眠かな。子育てとか仕事とか全部終わってベッドに入る時その瞬間がもう本当に「ご自愛」です。

【真木よう子】

全然話し足りなかったです。今は赤ちゃんと犬がセットで家にいるので究極の癒しです。嫌なことがあっても家に帰ったらニコニコできるので、すごく究極の「ご自愛」というかご褒美というか早く家に帰って、早く若返りたいみたいなそんな感じです。

【武田真治】

とても勉強になりました。僕の年齢で考えておくべきことがあり、知らない自分に恥ずかしいと思いました。「ご自愛」を超えて見つめ直さなければと思う部分もあり、産婦人科の先生がいらっしゃいましたが、男性の体についても専門家に質問してみたいと思いました。

■スタッフコメント

【チーフプロデューサー工藤里紗】

「若者向け？高齢層向け？」テレビ局の会議室で置き去りにされた、人生のド真ん中にいる“私たち”の番組を、黒沢かずこさんらと密かに企み勢いで作りました。更年期や謎の不調、親の問題…劇中は99.9%実話。自らの恥部を晒し合うミドル世代の異様な打ち合わせに、若者が呆然と立ち尽くす中、みんなで力を合わせて完成させた、生々しくも愛おしい「ご自愛」の全記録エンタメです！ ぜひお楽しみください！

≪番組概要≫

【タイトル】 「今宵はご自愛ください。」

【放送日時】 2026年3月31日（火）深夜1時30分～2時３０分

【放送局】 テレビ東京

【ドラマパート出演者】 黒沢かずこ 野間口徹 小沢真珠 三原羽衣 しゅはまはるみ 真木よう子

【トークパート出演者】 黒沢かずこ 小沢真珠 真木よう子 野々村友紀子 武田真治 宋美玄

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

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