この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話し方コーチの萩原たく氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【なめられない技術】男社会で一目置かれるリーダーの「話し方の戦略」40代からのロジカル会話術」と題した動画を公開した。リーダーが部下や周囲から「なめられない」ための話し方について、単なるテクニック以前にまず「“態度を決めること”が重要」だと説いている。



萩原氏は、リーダーが直面する「的確な意見を言わなければならないプレッシャー」や、「低姿勢すぎると軽く扱われ、強く言うと『怖い』と思われる」といったジレンマに言及。「なめられてしまう」状態が続くと、本人の心労が増えるだけでなく、チームの提案が通りにくくなったり、エンゲージメントが低下したりと、チーム全体の生産性を下げる要因になると警鐘を鳴らす。



そのうえで萩原氏は、なめられないために最も重要なのは「話し方テクニック以前に“態度を決めること”」だと断言。その本質は「相手の言葉にいちいち反応せず、常に毅然としていること」であり、これがすべてのスタート地点になるという。そもそも「“なめられてしまう”のは皆さんの能力不足が原因とは限らない」と述べ、組織の古い慣習や集団心理といった「人災」に振り回されず、自分自身の軸を強く持つ必要性を説いた。



その上で、一目置かれるための具体的な「ロジカル会話術」として5つの手法をレクチャーした。



1つ目は「フレームワークで伝える」こと。結論から話す「PREP法」や、全体像から詳細へ話を進める「SDS法」などを用いることで、簡潔かつ説得力が増すという。



2つ目は「1分以上3分以内で話す」こと。話が短すぎると「情報が足りない」、長すぎると「まとまっていない」という印象を与えるため、時間意識がリーダーの思考力を示す重要なポイントになると解説した。



3つ目は「バックトラッキング」。相手の言葉を復唱・要約することで、相手に「話を聞いてくれている」という安心感を与え、話の主導権を握りやすくする効果がある。



4つ目は「イエスバット法」。相手の意見をまず肯定（YES）してから、自分の主張（BUT）を述べることで、反発を減らし、円滑な合意形成を促す。



最後の5つ目は「『え～っと』と『思います』を使わない」こと。これらの言葉は自信のなさを露呈するため、「〇〇です」と言い切るか、「〇〇だと考えます」といった知的な印象を与える言葉に置き換えることを推奨した。



毅然とした態度を土台に、これらの会話術を実践することが、チームを輝かせるリーダーへの道筋となるだろう。