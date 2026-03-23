■山本由伸ら多数のアスリートが師事する矢田修さんに単独インタビュー

柔道整復師の矢田修（やだ・おさむ）さんは、1959年香川県生まれ。1980年に大阪府大阪市で「矢田接骨院」を開業した。同院で院長を務める傍ら、1988年には教育・研究機関「キネティックフォーラム」を設立。全国各地で勉強会を行いながら、トレーナーや治療家の指導にあたってきた。

近年はドジャース・山本由伸投手の専属トレーナーとしても注目を集める矢田さんに、今回単独インタビューで話を聞いた。

■世界を見据え図ったモデルチェンジ

矢田さんは長年の臨床データをもとにした理論「BCトータルバランスシステム」を確立。独自に編み出した「BCエクササイズ」は、ウエイトトレーニングに頼らず、“立つ、歩く、走る”という身体本来の自然な動きを取り戻すメソッドとしてスポーツ界でも注目を集める。

矢田さんに師事し、このプログラムに取り組んできたのがドジャースの山本だ。山本は2016年に宮崎県・都城高からオリックスにドラフト4位で入団。高校時代から右肘の痛みに悩まされる中、1年目の春に知人を介して矢田さんと出会った。“世界”を見据える中で、「そこに行くためにはフルモデルチェンジが必要」という矢田さんの一言をきっかけに、BCエクササイズに取り組むことを決意する。矢田さんは山本の決断を振り返りながら、二人三脚の日々をこう語る。

「山本くんの夢は非常に明確でした。会話やミーティングで決まったわけではなく、彼を見ていればどこを目指しているか分かる。“同じレールに乗っている”という感覚です。特別なことではなく、同じ空気を吸っているという感じでしたね」

野球界では常識とされてきたウエイトトレーニングに頼らないBCエクササイズに取り組むことを決意した山本。ストローを用いた呼吸法やブリッジ、やり投げなどのトレーニングを地道に積み重ねた。その効果は徐々にパフォーマンスに反映され、3年目の2019年に防御率1.95を記録して最優秀防御率に輝く。さらに2021年からは3年連続で投手四冠（最多勝、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率）を獲得。沢村賞とMVPも3年連続で受賞するなど、プロ7年目、25歳にして日本最強右腕へと上り詰めた。

山本はBCエクササイズに取り組む中で投球フォームを変化させるなど、投球のメカニズムにつなげるための進化を続けた。矢田さんとのトレーニングを通じて正しい身体の使い方を習得し、球速や球質の向上を実現するなど、投手としての完成度を高めていった。

■ド軍移籍2年目に見せた真価

ドジャース・山本由伸（C）Getty Images

2023年オフにはポスティングシステムを利用し、メジャー挑戦を表明。山本をめぐっては各球団による争奪戦が繰り広げられた。そんな中でも矢田さんの接骨院に何度もスタッフを派遣するなど、山本を作り上げたBCトータルバランスシステムに強い関心を示していたのが、ナ・リーグ西地区の名門ドジャースだった。

「山本くんがドジャースに入る前、いくつかの球団がここを訪れて、BCトータルバランスがどういうものか調査に来られました。各球団が多く来られる中で、ドジャースは山本くんが入団する前から一番熱心に足を運ばれていました。それでだいぶ理解していただいたと思います」

ドジャースと12年総額3億2500万ドル（約465億円）の大型契約を結んだ山本は、1年目こそケガによる離脱も経験したが、メジャー移籍2年目の2025年に真価を発揮した。

30試合に登板して12勝8敗、防御率2.49、201奪三振を記録し、エースとしてシーズンを投げ抜いた。さらにワールドシリーズでは3勝0敗、防御率1.02の圧巻の投球を披露。第7戦では“中0日”で登板し、球団初の2年連続世界一の胴上げ投手となり、日本選手では松井秀喜以来となる同シリーズMVPの快挙を成し遂げた。

ワールドシリーズのMVPに選出された山本由伸（写真中央）（C）Getty Images

このメジャー史に残る活躍は山本の実力を証明するとともに、矢田さんが提唱してきたBCトータルバランスシステムの有効性を示す結果にもなった。山本の成功は、長年積み重ねてきた理論を世界へ広げる“拡声器”の役割も果たした。

■今春キャンプではベッツが“弟子入り”

トレーナーとして2026年もドジャースを支える矢田さんが目指すのは、東洋医学と西洋医学の“架け橋”となる役割だ。これまで積み重ねてきた理論を伝えるにあたり、「言語化できないものをどうやって伝えるか」を課題としながら、言葉だけでなく身体を通して理解を促進させようと試みている。

「西洋っていうのは木を見て森を見ず、ことわざ通りです。でも、じゃあ東洋はっていうと、森を見て木を見ずだと思うんですよ。我々が目指すのは東洋と西洋の架け橋。言うならば、木を見て森も見る」

2026年のスプリングトレーニングではムーキー・ベッツ内野手がやり投げトレーニングなどを通して“弟子入り”する姿も伝えられるなど、自身の理論を世界一球団に惜しみなく伝えている。山本やベッツ以外の選手も興味を示しており、選手から相談される機会も増加。ますます強固な信頼関係を築いている。



「正直、ドジャースには感謝しかありません。他のチームは経験していないので比較はできませんが、日本のチームより理解があると思います。山本くんだけでなく、他の選手とも物事がうまく進むよう配慮していただいている。本当に最高のチームだと思います」

ドジャースのエースとして、山本にはデーブ・ロバーツ監督をはじめ、チームメイトからも惜しみない賛辞と厚い信頼が寄せられている。WBCを経てメジャー3年目のシーズンもさらなる飛躍に期待がかかるが、矢田さんは山本の“現在地”について「不安要素より若干、安心材料のほうが多い。まだまだ成長する自信はある」と力を込める。

世界一の投手への挑戦――その壮大な夢は決して山本のみのものではなく、“伴走”する矢田さんにとっても大きな目標だ。

矢田さんは全国で勉強会を行いながら、トレーナーや治療家の指導も行う

「私は山本くんと同じ未来を見ている。彼の夢を一緒に追いかけさせてもらっているだけです。もちろん世界一のピッチャーを目指しています。ただ、サイ・ヤング賞やノーヒットノーランは結果としてついてくるもの。獲れるかどうかは運の要素もあると思います。ただ、何度もそういう舞台を目指せること、それを彼も私も目指しています」

40歳までの現役を希望する山本に対し、「彼が40歳まで投げ続けたら、僕はその時には80歳になってしまう」と矢田さんは笑みを浮かべながらも、その野球人生を共に歩んでいく強い意志を示している。野球界に革命を起こし、世界最高峰の舞台で輝く日本人右腕を支えてきた名トレーナーもまた、同じ夢を追いかけ続けている。