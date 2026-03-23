22日、都内で行われた『探偵はBARにいる』シリーズ最新作の製作発表会見に、俳優の大泉洋（52）、松田龍平（42）、そして本作でメガホンをとる白石和彌監督が出席した。

映像】白石監督「還暦越えてもいける」→爆笑する大泉洋

12月25日に全国公開される最新作『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』では、探偵の“若き日の恋の話”が描かれている。

豪快なアクションシーンが見どころの本シリーズ。大泉は“ぜひ”見てほしい人がいるようで、次のように語った。

大泉「（ロケ地が）すごかった。非常に歴史的な建物で、実際に炭鉱夫の方がそこから地中深く潜っていったという炭鉱跡できれい。きれいと言うかロケ地としてすごい。トム・クルーズが見たら『最高だねここ！』とキャッキャ言うわ。絶対、最後に爆破して終わるよ。だから今回、本当にトム・クルーズに見てほしい。『結構良いところで撮ってるね！』って言うよね」

白石監督「（トム・クルーズは）絶対言う。でも、大泉さんは先ほど『アクションはもう年齢も…』と言ってたけれど、あの勘の良さは還暦を越えてもいける。日本でトム・クルーズになれるのは大泉さんだけかなという気がしている」

松田「本当にキレがすごかった」

大泉「そんなことない…もういいわ」

（『ABEMA Morning』より）