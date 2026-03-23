頭がいいのに、生きづらい――そんな矛盾を抱えていませんか。まわりが見える人ほど違和感や不安を拾い、心は傷つきやすくなります。だからこそ必要なのは、才能を磨くことより、敏感な心を静かに守る知恵なのです。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

まわりを見る前に、自分を守る

知能が高く天才であればあるほど、

敏感で感受性が鋭く、より不幸になりやすい。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

頭の良さは、必ずしも幸福を約束しない。

むしろ、まわりがよく見える人ほど、見なくてもいいものまで見えてしまうことがある。

空気の変化、相手の言葉のわずかな違和感、自分の中に生まれる不安や迷い。

そうしたものを敏感に感じ取る人は、傷つく回数も増えやすい。

感受性が鋭いということは、喜びを深く味わえる力でもある。

けれど同時に、苦痛や不安も人一倍強く受け取ってしまう。

だから、知能が高いことと幸福であることは、まったく別の問題なのだ。

ショーペンハウアーは、まさにそのことを見抜いていた。

物事を深く考える人ほど、世の中の不合理や人生の苦しみに気づきやすい。

他の人なら気にせず通り過ぎることでも、立ち止まって考え込み、心を消耗させてしまう。

それは弱さではなく、感じる力が強いからこそ起こることだ。

だから必要なのは、さらに多くを求めることではなく、自分を守ることだろう。

外からの刺激を減らし、無理な人間関係から少し距離を取り、ひとりで心を整える時間を持つ。

知性が高い人にとっては、にぎやかさより静けさのほうが、ずっと大事な場合がある。

敏感さを欠点のように考えなくていい。

それは苦しみやすさの理由であると同時に、世界を深く理解する力でもあるからだ。

大切なのは、その鋭さをむやみにすり減らさず、静かに守りながら生きることだ。

天才や知者が不幸に近づきやすいのは、感じすぎるからである。

だからこそ、幸福になるためには、才能よりもまず、自分の心を休ませる知恵が必要なのである。