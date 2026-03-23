汚染垂れ流しで低価格開発、輸出規制で日本に圧力…中国による「レアアース支配」という悲劇

中国の輸出規制がもたらす影響

三菱造船、川崎重工、NEC、JAXA。日本の防衛・宇宙産業を支える企業と研究機関が中国の輸出規制の対象となった。高性能なプロダクト開発に必要不可欠な素材が入手できなくなる恐れがある。

中国商務省は2月24日、「国家安全と利益の維持のため、（兵器の）不拡散などの国際義務を果たすため」として、輸出規制リストを発表した。冒頭で挙げたほか、三菱重工、富士通、防衛大学校など、20の企業・研究機関が掲載され、これら企業・機関へのデュアルユース（軍民両用）品目の輸出は、原則禁止される。

さらにスバルやENEOS、TDKなどの20の企業・研究機関も要注意監視リスト入りし、デュアルユース品目の輸出は厳しく審査される。第三国経由の迂回輸出も対象で、規制に違反した中国企業は厳しく罰せられる。

規制対象となった品目の中で、特に影響が懸念されているのがレアアース（希土類元素）だ。全部で17種類あるレアアースはさまざまな用途で使われている。強力な磁石の原材料となるネオジム、その磁石の性能を高温下でも引き出すテルビウムやジスプロシウム、高出力レーザーに必要なイッテルビウムなどがある。

これらはEV（電気自動車）やロボットのモーター、戦闘機やロケットの駆動装置、半導体の研磨剤などに使われ、ハイテク産業や軍事産業では欠かせない資源なのだ。

もし、日本がレアアースをまったく入手できなくなれば、トヨタをはじめとする自動車メーカー、東京エレクトロンなどの半導体製造装置メーカー、ファナックや安川電機が作る産業用ロボット、さらには電子機器や鉄鋼といった基幹産業にまで影響が及ぶ。大和総研の試算では、中国からの輸入が1年間途絶すれば実質GDPは1.3％減少し、90万人の雇用が失われる。

汚染土で他国の環境を破壊しながら

中国に代わるレアアース調達先は存在しない。世界のレアアース生産量の約7割、精錬能力の約9割を掌握している。

中国は汚染許容による低価格を武器に圧倒的なシェアを築いた。レアアースの採掘、精錬には大量の薬剤が使われる。環境汚染を防ぐには多額の対策コストがかかるが、住民の健康被害を無視すれば、「安い」レアアースを作り出せる。現在では野放図な開発は規制されたが、汚染された村や大地はそのままだ。また、ミャンマーの武装勢力による支配地域では、中国資本による新たな汚染垂れ流しの開発が拡大している。

レアアース鉱脈そのものは中国以外にも存在するが、環境被害を許容して精錬できる国は少ない。他国で採掘された鉱石も、その多くが中国で加工されているのが現状だ。この「安い」レアアースが世界を席巻し、かつて生産量世界一だった米国でも、レアアース鉱山は閉鎖に追い込まれた。

つまり中国は、ダンピングによって他国のレアアース産業を潰し、無敵の戦略資源を作り上げたわけだ。

当初は民間事業者による野放図な開発から始まったが、中国政府は後から国家戦略に組み込んでいった。その転機となったのが、'10年の尖閣諸島沖中国漁船衝突事件だ。報復措置として、中国がレアアースの対日輸出規制を実施したところ、日本社会は大きく動揺した。そのパニックぶりが手応えとなったのであろう。これを機に、中国政府はレアアースを武器に変えるための法制度整備を進めた。

課題は密輸業者だった。輸出規制をかけても、利益目的で輸出する中小事業者は多い。現在はトレーサビリティ制度の整備などで対策し、密輸の難易度は上がった。

こうした準備を経て、今回の「対日制裁」にたどり着いたのだ。レアアースを武器にするため、10年あまりの取り組みを進めた上での行動だ。

'10年の輸出規制の際は確固たる根拠法がなく、後に日本がWTOに提訴し、ルール違反と認定されている。だが中国はその反省を活かし、今回は例外として認められている「安全保障」を名目に掲げたため、WTOに提訴しても止めることは難しい。

【後編を読む】「脱中国依存」は実現できるのか…日本に課せられた「レアアース規制」という呪縛

取材・文／高口康太（ジャーナリスト）

たかぐち・こうた／'76年、千葉県生まれ。千葉大学客員教授。中国経済や在日中国人社会などを幅広く取材。近著は『ピークアウトする中国』（梶谷懐氏との共著）

「週刊現代」2026年3月30日号より

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