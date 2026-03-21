この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【日曜日】28日で身体を変える！保存版1週間メニュー　かんたんなのに燃焼する有酸素 （初心者OK）」を公開しました。1週間の締めくくりとして、新たな週に向けて身体を整えるノンストップの有酸素運動を紹介しています。

動画は初心者向けと中級者向けの2部構成です。初心者向けのパートでは、まず音楽に合わせてその場で腕を大きく振って歩く動きからスタートします。続いて、四角を描くようにステップを踏む「ボックスステップ」、腕を広げながら交互につま先をタッチする動きへと移行し、全身を大きく使って体を温めていきます。

さらに、前にキックした後に後ろで手を叩く運動や、脇腹を意識して膝を横に持ち上げる「サイドニーズ」など、リズミカルで楽しみながらできるメニューが続きます。のが氏は、各種目で大きく動くことをポイントとして挙げています。動画の後半からは中級者向けのメニューが用意されており、上級者は両方通しで挑戦することも推奨されています。

1週間の運動習慣の締めくくりに最適なこのプログラム。レベルに合わせて無理なく取り入れ、心身ともにリフレッシュして新しい1週間を迎えてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:15

ウォーミングアップ：その場歩き
00:55

ボックスステップ
01:25

交互につま先をタッチ
01:55

前屈キック＆バッククラップ
05:09

中級者向けメニュー開始

関連記事

疲れないのに身体が変わる。20分でできる全身アクティブリカバリー

疲れないのに身体が変わる。20分でできる全身アクティブリカバリー

 身体の硬さも疲れも一掃！1日数分で活力が上がる全身ストレッチ

身体の硬さも疲れも一掃！1日数分で活力が上がる全身ストレッチ

 【のがちゃんねる】初心者でも続く！「毎朝起きたら4分間」で全身を効率よく鍛えるモーニングルーティン

【のがちゃんねる】初心者でも続く！「毎朝起きたら4分間」で全身を効率よく鍛えるモーニングルーティン
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube