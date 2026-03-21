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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【日曜日】28日で身体を変える！保存版1週間メニュー かんたんなのに燃焼する有酸素 （初心者OK）」を公開しました。1週間の締めくくりとして、新たな週に向けて身体を整えるノンストップの有酸素運動を紹介しています。



動画は初心者向けと中級者向けの2部構成です。初心者向けのパートでは、まず音楽に合わせてその場で腕を大きく振って歩く動きからスタートします。続いて、四角を描くようにステップを踏む「ボックスステップ」、腕を広げながら交互につま先をタッチする動きへと移行し、全身を大きく使って体を温めていきます。



さらに、前にキックした後に後ろで手を叩く運動や、脇腹を意識して膝を横に持ち上げる「サイドニーズ」など、リズミカルで楽しみながらできるメニューが続きます。のが氏は、各種目で大きく動くことをポイントとして挙げています。動画の後半からは中級者向けのメニューが用意されており、上級者は両方通しで挑戦することも推奨されています。



1週間の運動習慣の締めくくりに最適なこのプログラム。レベルに合わせて無理なく取り入れ、心身ともにリフレッシュして新しい1週間を迎えてみてはいかがでしょうか。