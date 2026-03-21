【ムーミン】ぬいぐるみマスコット第3弾にはご先祖さまにスナフキン！

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「ムーミン ぬいぐるみマスコット３」が、2026年3月27日（金）から全国のカプセルトイ売場にて順次発売される。

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『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされた作品群およびその主人公。
ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説『小さなトロールと大きな洪水』から始まり、50カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されている。

そんな『ムーミン』のキャラクターがふわふわなマスコットになる、好評のぬいぐるみマスコットシリーズに、待望の第3弾が登場。
人気のスナフキンをはじめ、もこもこふわふわなご先祖さま、さらにムーミンの世界観を象徴するムーミンやしきまで、魅力たっぷりのラインナップがそろっている。
カプセルサイズ ”ギリギリ” のビッグサイズで存在感も抜群 。

バッグやポーチにつけて一 緒 にお出 かけしたり、並べて飾ったりと楽しみ方はいろいろ。思わずコンプリートしたくなる、大ボリュームで満足感たっぷりのぬいぐるみマスコット、ぜひお楽しみを。

（C）Moomin Characters TM