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カウンセラーが警鐘「許せないことがあっていい」都合よく使われ疲弊する人の盲点とは？

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カウンセラーで作家のRyota氏が自身のYouTubeチャンネルで「【警告】うかつに人に許してはいけないこと7選／親子や夫婦でも該当する！」と題した動画を公開。他人の言動を安易に許すことの危険性を指摘し、自分を守るための境界線の重要性を説いた。



Ryota氏は、「許せないことも許せ」という風潮があるものの、それを実践するのは難しく、かえって相手を増長させたり、自分が損をしたりするケースがあると問題提起。「うかつに許してはいけないことがある」と述べ、具体的な7つのポイントを挙げた。



最初に挙げたのは「生き方の否定」だ。人にはそれぞれ大切にしている価値観があり、その生き方を他人が否定することは許すべきではないと主張。他人の生き方を否定する人は、自身の生き方を肯定するためにそうした言動に出ることが多いと分析した。



次に「打ち込んできたものの否定」を挙げた。創作活動や趣味など、自分が情熱を注いできたものは「自分自身そのもの」であり、それを否定されることは自己を否定されることに等しいと解説。安易に許してしまえば、自分自身を傷つけることになると警鐘を鳴らす。



さらに「大事な人をからかわれること」も許してはいけないと力説する。自分以上に大切な家族や恋人を馬鹿にされた時、それを許してしまうと、相手は「この人は何を言ってもいいんだ」と解釈し、さらにつけ込んでくる危険性があると指摘した。



他にも、プライバシーへの過度な干渉や、あからさまに下に見るような態度、大きな金銭的損失につながる頼み事、仕事内容の優劣をつける言動などを列挙。「許すことによって相手が増長してあなたに迷惑をかけてくることもある」と語り、何でも受け入れてしまうと、結局は「自分自身がない」状態に陥ってしまうとまとめた。その上で、自分の中に譲れない一線を持ち、それを守る勇気を持つことが大切だと視聴者に呼びかけた。