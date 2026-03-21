「本を朗読・黙読する姿」を動画で配信…世界で広がる「時間を共有する」読書の新しい潮流

ゲーム実況の配信の主戦場となっている動画配信プラットフォームに、Twitchがある。このTwitch上で世界最大級のストリーマーであるカイ・セナト（Kai Cenat）は、累計1億時間以上の視聴を誇るゲーム実況やエンターテイメント配信を一時的に休止した。

再開したと思いきや、彼はカメラの前で自己啓発書を読み始めた。20分のタイマーをセットし、知らない単語に出会えば配信を止めて辞書を引き、発音を確認してから読みつづける。その姿を、数万の視聴者が見守っていた――。

短尺動画で本を紹介するBookTokは日本でもよく知られているが、本を読む姿を長時間生配信するBookstreamingも盛り上がりを見せている。

「読書の動画配信」のさまざまなかたち

「読書の動画配信」といってイメージしやすいのは、朗読(ないし音読）と黙読の２つだろう。もちろん、大きく言えばこの２つがある。

ただ、地域や文化、その国の著作権法によって主流のスタイルはまったく変わってくる。

たとえばインドネシアではTikTok Liveを利用した読書配信が教育的なムーブメントとなっている。クリエイターが本の内容を教えたり、要約をライブで解説したりと視聴者との対話が行われているのだ。

「朗読」（音読）と言っても、スムーズに読み上げるものばかりではない。

カイ・セナトのようにつっかえたり、わからない単語を調べたりしながら読むものもある。彼のようなもともと読書カテゴリーで活動していたわけではない著名ストリーマーの場合、完璧ではない姿も含め、視聴者にはリアルに感じられている。

ふだん本を読まない人間にとっては辞書を引いたり、行ったり戻ったりしながら読むのがあたりまえだからだ。彼の配信動画は「べつにそれでもいい」「そういうものなんだ」ということを視聴者に示し、読書に対するハードルを下げることにつながっている。

著作権切れした名作を朗読する

しかし著作権者に許諾なく朗読動画を配信するのは著作権法的にアウトではないか、と思ったひともいるだろう。このあたりは各国の法律の条文や判例、また慣習的に何が許されているかによって変わってくる。

英語圏最大級の本のレビューサイトであるGoodreadsには「Twitch-stream」というShelves（棚）やジャンル区分があるが、これを見ると19世紀から20世紀初頭の名作が中心である――つまりやはり著作権切れしたものが配信者に選ばれていることがわかる。

たとえばメアリー・シェリー『フランケンシュタイン』、H.G.ウェルズ『宇宙戦争』『ドクター・モローの島』、ロバート・ルイス・スティーヴンソン『宝島』、ジュール・ヴェルヌ『海底二万マイル』、ダニエル・デフォー『ロビンソン・クルーソー』……等々だ。

名作は知名度があるし、おもしろい。かつ、むかしの作品だからツッコミどころもある。ただ読むだけではなくて、感想をさしはさんだり、読者のコメントを見てやりとりしながら読むのに向いている。

現代の現役作家の作品をいじるとその作家・作品のファンから反発をくらうが、さすがにいまさら19世紀の作品をどうこう言ってもハレーションは起きにくい。

インスタポエトとポエトリースラム

著者自身が朗読する分には、もちろん著作権の問題はない。

Instagramなどで朗読ライブをしているインフルエンサーにインド出身のカナダの詩人ルピ・クーア（Rupi Kaur）がいる。彼女の詩集『ミルクとはちみつ』は全世界で300万部以上売り上げ、彼女には420万人以上のフォロワーがいる。

彼女のような「インスタポエト（Instapoets）」と呼ばれる詩人は人気を博しており、書店でも専用の棚が設けられるほどの影響力を持っている。

また、ラップバトルのように詩人同士が競い合うポエトリースラムも国内外で盛り上がりを見せている。ここではオンラインでの生配信中、あるいは記録動画に視聴者がコメントで感想や解釈を書き込み合っており、「動画」と言っても「観て終わり」ではない鑑賞体験が起こっている。

読書は配信を通じ、口に出して共有し、感想を書き込み合う体験の場にもなっている。

「黙読動画」に視聴者が求めるもの

2024年以降、YouTube Liveでとくに広まっているのが「Read With Me」だ。

配信者がカメラの前で本を読む姿を定点で撮り、視聴者も自分の手元にある本を読む。

植物ややわらかい照明、キャンドルを映し、Lo-fiヒップホップや落ち着いたBGMなどを流す場合が少なくないが、配信者によってはダークな雰囲気を演出したり、特徴的なキャラクターを作っていたりする。

また、「読書スプリント」（Reading Sprints）といって15分から1時間くらいのあいだタイマーで計り、集中して読書する動画制作者・配信者も少なくない。

場合によってはいわゆるポモドーロ・テクニックを使って、25分集中したあと5分休む、というスタイルを使って集中して作業するケースもある（これは読書よりも「Study with me」タグで配信されている勉強動画のほうで目立つものだが）。

そのあいだはスマホの通知や電源を切るなどして読書をイベント化し、時間を共有する出来事にする。これによって、視聴者側が抱いている「ひとりでは読書に集中できない」「スマホを切るきっかけがほしい」といった課題に応える。

あるいは、自分の好きなストリーマーと「いっしょにすごしている」という体験を与える。

「みんなで読む」「時間を共有する」カルチャー

カイ・セナトは「もっと自分の考えをうまく伝えられるようになりたいと思っていた。口論になって自分の意見を伝えなければならないとき、まわりの人は私の話を真剣に受け止めてくれないと気づいた。不安が募って言葉がどもり、何が起こっているのかわからなくなっていた」と率直に吐露し、多くの若い人たちの共感をあつめた。

これに対してラッパーのDoechiiが彼の読書を応援し、アメリカ文学でもっとも重要な作家のひとりであるトニ・モリスンを推薦している。

本好きが本好きに向けてやること、「本の世界が動画に広がる」動きも重要だが、それだけでは、読書人口は増えない。

とくに本が好きというわけではないが影響力のある存在が、読書や朗読の配信をすることで、それほど本を読んでいない視聴者に「読書」という選択肢があることを改めて気づかせ、関心を持たせる。

このような「動画や音楽の世界から本への流入」の動きが、読書の輪をひろげ、もっとカジュアルに本の「読む」「買う」が行われるために重要だ。

読書は「ひとりでする」以外にも、いまではデジタルテクノロジーの力を借りて「時間を共有する」カルチャー、あるいは娯楽の選択肢のひとつに「みんなで読む」があたりまえのものになっていく途上にある。

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