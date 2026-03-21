セリエA 25/26の第30節 ジェノアとウディネーゼの試合が、3月21日04:45にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。

ジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、ジュニオール・メシアス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ウディネーゼは後半の頭から選手交代。アーサー・アッタ（MF）からヤクブ・ピオトロフスキ（MF）に交代した。

60分、ジェノアが選手交代を行う。ジュニオール・メシアス（FW）からトマッソ・バルダンツィ（MF）に交代した。

66分に試合が動く。ウディネーゼのニコロ・ザニオーロ（MF）のアシストからユルゲン・エッケレンカンプ（MF）がヘディングシュートを決めてウディネーゼが先制。

72分、ジェノアは同時に2人を交代。ビトール・カルバーリョ（FW）、ロレンツォ・コロンボ（FW）に代わりカレブ・エクバン（FW）、ジェフ・エクアトル（FW）がピッチに入る。

84分、ウディネーゼが選手交代を行う。ハッサン・カマラ（DF）からArizala Juan（MF）に交代した。

84分、ジェノアは同時に2人を交代。ホアン・バスケス（DF）、モルテン・フレンドルップ（MF）に代わりアーロン・マルティン（DF）、アモリム（MF）がピッチに入る。

87分、ウディネーゼは同時に2人を交代。キングスレイ・ エヒジブエ（DF）、ユルゲン・エッケレンカンプ（MF）に代わりニコロ・ベルトラ（DF）、レノン・ミラー（MF）がピッチに入る。

90+5分、ウディネーゼが選手交代を行う。ニコロ・ザニオーロ（MF）からオイエル・サラガ（MF）に交代した。

その直後の90+6分ウディネーゼに貴重な追加点が入る。マドゥカ・オコエ（GK）のアシストからキーナン・デイビス（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ウディネーゼが0-2で勝利した。

なお、ジェノアは87分にロレンツォ・コロンボ（FW）に、またウディネーゼは24分にハッサン・カマラ（DF）、56分にニコロ・ザニオーロ（MF）、64分にキーナン・デイビス（FW）、90+2分にウマル・ソレ（DF）、90+2分にレノン・ミラー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-21 06:50:24 更新