VリーグプレーオフはJ SPORTSオンデマンドで配信！ 女子SFのみSVリーグYouTubeでライブ配信

19日（木）、2025-26 V.LEAGUE プレーオフがJ SPORTSオンデマンドでライブ配信されることが発表された。

レギュラーシーズンの終盤を迎えている今シーズンのVリーグ。女子はすでに終了しており、方位4いーむの信州ブリリアントアリーズ、JAぎふリオレーナ、カノアラウレアーズ福岡、フォレストリーヴズ熊本がプレーオフ進出を決めている。

一方の男子は東地区1位の北海道イエロースターズと2位のレーヴィス栃木、西地区1位のクボタスピアーズ大阪がプレーオフ進出を決めており、最後の一枠をヴィアティン三重とフラーゴラッド鹿児島が争っている。

そのプレーオフが、SV.LEAGUEを配信しているJ SPORTSオンデマンドでライブ配信されること決定。女子のファイナル、男子のセミファイナルおよびファイナルの計3試合を配信する。なお、女子のセミファイナルはJ SPORTSオンデマンドではなくSVリーグ公式YouTubeでライブ配信を行う予定だという。

女子は28日（土）にセミファイナル、29日に（日）にファイナル。男子は4月11日（土）にセミファイナル、12日(日）にファイナルが行われる予定だ。

■対象試合

・WOMEN セミファイナル ※SVリーグ公式YouTubeでライブ配信予定

3月28日（土）

11:00

JAぎふリオレーナ（RS2位） vs カノアラウレアーズ福岡（RS3位）

14:00

信州ブリリアントアリーズ（RS1位）vs フォレストリーヴズ熊本（RS4位）



・WOMEN ファイナル

3月29日(日）13:00

SF第1試合勝者 vs SF第2試合勝者



・MEN セミファイナル

4月11日（土）

11:00

クボタスピアーズ大阪（西地区RS1位） vs レーヴィス栃木（東地区RS2位）

14:30（予定)

北海道イエロースターズ（東地区RS1位） vs 西地区RS2位



・MEN ファイナル

4月12日（日）13:00

SF第1試合勝者 vs SF第2試合勝者