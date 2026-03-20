VリーグプレーオフはJ SPORTSオンデマンドで配信！ 女子SFのみSVリーグYouTubeでライブ配信
19日（木）、2025-26 V.LEAGUE プレーオフがJ SPORTSオンデマンドでライブ配信されることが発表された。
レギュラーシーズンの終盤を迎えている今シーズンのVリーグ。女子はすでに終了しており、方位4いーむの信州ブリリアントアリーズ、JAぎふリオレーナ、カノアラウレアーズ福岡、フォレストリーヴズ熊本がプレーオフ進出を決めている。
一方の男子は東地区1位の北海道イエロースターズと2位のレーヴィス栃木、西地区1位のクボタスピアーズ大阪がプレーオフ進出を決めており、最後の一枠をヴィアティン三重とフラーゴラッド鹿児島が争っている。
そのプレーオフが、SV.LEAGUEを配信しているJ SPORTSオンデマンドでライブ配信されること決定。女子のファイナル、男子のセミファイナルおよびファイナルの計3試合を配信する。なお、女子のセミファイナルはJ SPORTSオンデマンドではなくSVリーグ公式YouTubeでライブ配信を行う予定だという。
女子は28日（土）にセミファイナル、29日に（日）にファイナル。男子は4月11日（土）にセミファイナル、12日(日）にファイナルが行われる予定だ。
■対象試合
・WOMEN セミファイナル ※SVリーグ公式YouTubeでライブ配信予定
3月28日（土）
11:00
JAぎふリオレーナ（RS2位） vs カノアラウレアーズ福岡（RS3位）
14:00
信州ブリリアントアリーズ（RS1位）vs フォレストリーヴズ熊本（RS4位）
・WOMEN ファイナル
3月29日(日）13:00
SF第1試合勝者 vs SF第2試合勝者
・MEN セミファイナル
4月11日（土）
11:00
クボタスピアーズ大阪（西地区RS1位） vs レーヴィス栃木（東地区RS2位）
14:30（予定)
北海道イエロースターズ（東地区RS1位） vs 西地区RS2位
・MEN ファイナル
4月12日（日）13:00
SF第1試合勝者 vs SF第2試合勝者