上白石萌歌、前髪カットの新ヘア披露「最高に可愛い」「お人形さんのような愛らしさ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/20】女優の上白石萌歌が3月19日、自身のInstagramを更新。前髪をカットした最新ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳美人女優「最高に可愛い」前髪カットの新ヘア披露
上白石は「春のもかをとりりいでした。はるだねえ」（※原文ママ）とつづり、鮮やかなグリーンのスパンコールの衣装姿での写真を投稿。前の投稿で「3ヶ月伸ばしてた前髪も切り、月梅ともすこしのお別れです」と、役作りも兼ねてか伸ばしていた前髪をカットしたことを報告しており、今回の投稿では、ロングヘアをゆるやかに巻き、目元ギリギリで切り揃えられたバングを披露している。
この投稿に、ファンからは「バッチリ前髪最高に可愛い」「お人形さんのような愛らしさ」「今のヘアスタイルすごく似合ってる」「春らしくて透明感すごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳美人女優「最高に可愛い」前髪カットの新ヘア披露
◆上白石萌歌、前髪カット姿披露
上白石は「春のもかをとりりいでした。はるだねえ」（※原文ママ）とつづり、鮮やかなグリーンのスパンコールの衣装姿での写真を投稿。前の投稿で「3ヶ月伸ばしてた前髪も切り、月梅ともすこしのお別れです」と、役作りも兼ねてか伸ばしていた前髪をカットしたことを報告しており、今回の投稿では、ロングヘアをゆるやかに巻き、目元ギリギリで切り揃えられたバングを披露している。
◆上白石萌歌の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「バッチリ前髪最高に可愛い」「お人形さんのような愛らしさ」「今のヘアスタイルすごく似合ってる」「春らしくて透明感すごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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