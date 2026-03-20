「それスノ」2時間SP、“幻のお昼時代”ゴールデン初解禁 名物企画3年ぶり復活・番組最後に衝撃展開も
【モデルプレス＝2026/03/20】3月20日放送のTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』（よる7時〜）2時間スペシャルでは、現在どこでも見られない『それスノ』“幻のお昼時代”お宝映像ランキングTOP10を発表。スタジオゲストとして菅野美穂、ROLANDが登場する。
【写真】Snow Manメンバー、ハプニング演出で見せた紳士すぎる姿
2021年4月から放送されていた日曜お昼時代の『それスノ』は、現在どのプラットフォームでも配信されておらず、見ることができない。そんな“幻のお昼時代”の放送から、視聴者の反響が大きかったお宝映像TOP10を発表。
Snow Manが顔面ストッキング？今では考えられない衝撃罰ゲームの数々や、Snow Man vs 高校生のチアダンス＆ヒップホップ対決など、お宝映像満載。ROLANDも「スターは楽してなれない」と感嘆するほどのSnow Manの奮闘ぶりとは。今年デビュー6周年となったSnow Manの、今では見ることのできないフレッシュな姿を見ることができる。
名物企画「誰でも一度は見たことのある」ロゴを当てる“ロゴクイズ”が約3年ぶりに復活。ゲストの菅野・ROLANDと挑戦する。まさかの解答の連発にスタジオは盛り上がる。さらに、番組の最後には予想外の衝撃展開が待ち受ける。（modelpress編集部）
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【写真】Snow Manメンバー、ハプニング演出で見せた紳士すぎる姿
◆「それスノ」“幻のお昼時代”お宝映像が続々登場
2021年4月から放送されていた日曜お昼時代の『それスノ』は、現在どのプラットフォームでも配信されておらず、見ることができない。そんな“幻のお昼時代”の放送から、視聴者の反響が大きかったお宝映像TOP10を発表。
◆名物企画“ロゴクイズ”約3年ぶりに復活
名物企画「誰でも一度は見たことのある」ロゴを当てる“ロゴクイズ”が約3年ぶりに復活。ゲストの菅野・ROLANDと挑戦する。まさかの解答の連発にスタジオは盛り上がる。さらに、番組の最後には予想外の衝撃展開が待ち受ける。（modelpress編集部）
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