¡Ú4·î17Æü¶âÍË¥¹¥¿ー¥È¡ª¥É¥é¥Þ9¡Ö·º»ö¡¢¤Õ¤ê¤À¤·¤ËÌá¤ë¡×¡ÛßÀÅÄ³Ù¤¬¿ÍÀ¸2¼þÌÜ¤Î¡È¥â¥Ö¥¥ã¥é¡É¥¢¥é¥Õ¥©ー·º»ö¤Ë¡ª¡ª¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¦ÄÍËÜ¹â»Ë¡¦¿®»Ò¡Ê¤Ñー¤Æ¤£ー¤Á¤ã¤ó¡Ë¤Ê¤ÉÄÉ²Ã²ò¶Ø¡ª
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï2026Ç¯4·î17Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¥É¥é¥Þ9¡Ö·º»ö¡¢¤Õ¤ê¤À¤·¤ËÌá¤ë¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÌë9»þ～¡Ë¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
Îø¿Í¤òË´¤¯¤·¤Æ°ÊÍè¤ä¤ëµ¤¤ò¼º¤¤¡¢ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥é¥Õ¥©ー·º»ö¡¦É´ÉðÀ¿¡Ê¤Ò¤ã¤¯¤¿¤±¤Þ¤³¤È¡Ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢¶§°ÈÈ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÃæ¡¢¸½¾ì¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿――¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ï10Ç¯Á°¤Î2016Ç¯¡¢·º»ö¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ö¤Õ¤ê¤À¤·¡×¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¤Íè¤¬Ê¬¤«¤ë¡È¥Áー¥ÈÇ½ÎÏ¡É¤òÉð´ï¤Ë¡¢1¼þÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ·º»ö¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÎø¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤ª¤¦¤ÈÂçÊ³Æ®¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿·Ù»¡ÁÈ¿¥¤Î°Ç¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ä¡£
¤â¤·¤â¡¢Èá¤·¤¤±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡©Èà¤Ï¡¢º£ÅÙ¤³¤½¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¼ç¿Í¸ø¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¼ç¿Í¸ø¤Ç·º»ö¤ÎÉ´Éð À¿¤òßÀÅÄ³Ù¡¢ÃÏÊý»æ¤Îµ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢À¿¤ÎÎø¿Í¡¦º´Çì Èþºé¤òÀÐ°æ°ÉÆà¡¢À¿¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤ëµÈ²¬ µ®»Ö¤òÎëÌÚ¿Ç·¡¢À¿¤ÎÀèÇÚ¤Ç·º»ö²Ý¶¯¹ÔÅðÈÈ·¸¤Î·ÙÉô¡¦ÀîÅç µ×Èþ¤òÈÄÃ«Í³²Æ¡¢·º»ö²Ý¤Î¶¯¹ÔÅðÈÈ·¸·º»ö·¸Ä¹¡¦¹õºê ½ß¤òÀ¸À¥¾¡µ×¡¢Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ç²ø¤·¤²¤ÊÆæÂ¿¤Ï·ÇÌ¡¦¥ê¥êー¤ò¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤µ¤é¤Ë¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ò²ò¶Ø¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
Èþºé¤ò»¦¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¶§°ÈÈ¤Ç¡¢Ë½ÎÏÃÄ¡Ø¿®Áä²ñ¡Ù¹½À®°÷¡¦ô¢Â¼ Ë§¼ù¡Ê¤Þ¤¤à¤é ¤è¤·¤¡Ë¤òÃÓÆâÇîÇ·¡¢»³Íü¸©·Ù¤Î»ØÆ³´±¤Ç¥¨¥êー¥È¡¦ºûÌÚ °½À¤¡Ê¤µ¤µ¤ ¤¢¤ä¤»¡Ë¤òÄÍËÜ¹â»Ë¡¢À¿¤ÎÆ±Î½¤Ç¶¯¹ÔÅðÈÈ·¸¤Î½äººÉôÄ¹¡¦ÂÀÅÄ ÉðÂ§¡Ê¤ª¤ª¤¿ ¤¿¤±¤Î¤ê¡Ë¤òÂç¿åÍÎ²ð¡Ê¥é¥Ðー¥¬ー¥ë¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯À¿¤ÎÆ±Î½¤Ç¸ÅÅÄ½ð¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÅªÂ¸ºß¡¦¾¾ËÜ Èþ½ï¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È ¤ß¤ª¡Ë¤ËÅÄÃæÈþµ×¡¢Èþºé¤Îµ¼ÔÃç´Ö¤Ç¶¿Æî¿·Ê¹¡¦ÈÓÅÄ ÃÒ»Ò¡Ê¤¤¤¤¤À ¤È¤â¤³¡Ë¤ò¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤ÎÇÉ¼êÈ±¤òÉõ°õ¤·¹õÈ±¡õ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç±éµ»¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡¢¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Î¿®»Ò¡Ê¤Ñー¤Æ¤£ー¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢À¿¤ÈÆ±¤¸¸ÅÅÄ½ð¤Ë¶Ð¤á¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¡¦ºÙ⽥ ¸ÞÏº¡Ê¤Û¤½¤À ¤´¤í¤¦¡Ë¤ò»°Åç¤æ¤¿¤«¡¢ô¢Â¼¤¬½êÂ°¤¹¤ëË½ÎÏÃÄ¡Ø¿®Áä²ñ¡Ù¤ÎÁÈÄ¹¡¦ÁäÅÄ ÏÂÉ×¡Ê¤ä¤ê¤¿ ¤«¤º¤ª¡Ë¤Ë¿ÀÊÝ¸ç»Ö¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Âè1ÏÃ¤Ç10Ç¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥êー¥×¤·¤¿À¿¤¬½é¤á¤ÆÄ¾ÌÌ¤¹¤ë»ö·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èï³²¤ËÁø¤¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯Å¹¼ç¡¦Àî¿¬¡Ê¤«¤ï¤¸¤ê¡Ë¤òÂçÇ÷ÌÐÀ¸¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
©¡Ö·º»ö¡¢¤Õ¤ê¤À¤·¤ËÌá¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢ã¤¢¤é¤¹¤¸¢ä
»³Íü¸©·Ù¸ÅÅÄ½ð¤Î·º»ö¡¦É´ÉðÀ¿¡ÊßÀÅÄ³Ù¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î±Æ¤ÎÇö¤µ¤«¤éÄÌ¾Î¡Ö¥â¥Ö¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£10Ç¯Á°¤ËºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¡¦Èþºé¡ÊÀÐ°æ°ÉÆà¡Ë¤ò»ö·ï¤ÇË´¤¯¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½ÐÀ¤³¹Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤àÆ±Î½¡¦µÈ²¬¡ÊÎëÌÚ¿Ç·¡Ë¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¶§°ÈÈ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¸½¾ì¤Ç¡¢À¿¤Ï¤¢¤¨¤Ê¤¯·â¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡¤ËÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ï10Ç¯Á°¤Î2016Ç¯¤À¤Ã¤¿¡ª
¤³¤ÎÀè¤Ëµ¯¤³¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤ëÀ¿¤Ï¡¢10Ç¯Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÉð´ï¤Ë¡¢º£ÅÙ¤³¤½ºÇ°¦¤ÎÈà½÷¤ò¼é¤ê¡¢¼«¤é¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯ËÛÁö¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÎ¢¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡ÁÈ¿¥¤Î°Ç¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë――¡£2ÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¼ç¿Í¸ø¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¥É¥é¥Þ9¡Ö·º»ö¡¢¤Õ¤ê¤À¤·¤ËÌá¤ë¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û
2026Ç¯£´·î17 Æü¥¹¥¿ー¥È¡¡Ëè½µ¶âÍË Ìë9»þ～9»þ54Ê¬
¢¨½é²ó¤Ï15Ê¬³ÈÂç Ìë9»þ～10»þ9Ê¬ÊüÁ÷
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ê¤É¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤ÏTVer¤Ç¡£
¡ú¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤°ÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ú
▶TVer¡§https://tver.jp/series/srwtlcpo1t
▶¥Æ¥ìÅìHP(¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì)¡§https://video.tv-tokyo.co.jp/furideka/
▶Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
¡Ú¸¶ºî¡Û
MANGAmuse¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö½éÎø¥ê¥Ðー¥¹～·º»ö¡¢¤Õ¤ê¤À¤·¤ËÌá¤ë～¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦AMUSE CREATIVE STUDIO¡¦SORAJIMA ´©¡Ë
¡ÚµÓËÜ¡ÛµÈÅÄ¹¯¹°
¡Ú´ÆÆÄ¡Ûº´Æ£Îµ·û¡¡Ê¿ÇÈÏË¡¡¾®¾ÂÍº°ì
¡Ú¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡ÛßÀÃ«¹¸°ì¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Û
ÁÄÉã¹¾Î¤Æà¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë ÅÔÃÞ¿¿Íª»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë ÌÚÂ¼°½Çµ¡ÊThe icon¡Ë
¡ÚÀ©ºî¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢The¡¡icon
¡ÚÀ½ºîÃøºî¡Û¡Ö·º»ö¡¢¤Õ¤ê¤À¤·¤ËÌá¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.tv-tokyo.co.jp/furideka/
¡Ú¸ø¼°X¡Û@tx_drama9¡Êhttps://x.com/tx_drama9¡Ë
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û@tx_drama9¡Êhttps://www.instagram.com/tx_drama9/¡Ë
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Û@tx_drama9¡Êhttps://www.tiktok.com/@tx_drama9)
¡Ú¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Û#¤Õ¤ê¥Ç¥«